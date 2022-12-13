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蔣萬安再揭7位小內閣 不見副市長人選

記者潘才鉉／台北即時報導
台北市長當選人蔣萬安。（本報資料照片）
台北市長當選人蔣萬安。（本報資料照片）

台北市長當選人蔣萬安今再公布新一波小內閣名單，包括教育局長湯志民、勞動局長高寶華等共7人，其中高寶華現任留任，湯志民則是曾任柯市府任內教育局長，此次回鍋；尚不見副市長人選，引發外界關注。

蔣萬安團隊14日上午9點以新聞稿方式公布名單，包括資訊局長趙式隆、法務局長連堂凱、社會局姚淑文、教育局長湯志民、消防局長莫懷祖、兵役局長李治安、勞動局長高寶華。其中高寶華留任，湯志民柯市府回鍋；加上蔣萬安12日公布首波小內閣名單，目前共已曝光17人。

新任資訊局長趙式隆及法務局長連堂凱都是7年級生、年僅37歲；社會局長則由東吳大學社會資源處社會資源長、現代婦女基金會前執行長姚淑文出任。

蔣萬安表示，經驗及創新都是團隊需要具備的特質，除了專業幹練的熟手，更要透過中壯世代拉動、培訓年輕一代，讓不同視野及背景的優秀人才協力互補，帶動台北不斷地往前邁進。

蔣萬安指出，新任資訊局長趙式隆19歲開始創業，是名符其實的「斜槓創業家」，專長為創新創業、計算機工程與資料科學以及金融科技（銀行高新科技應用等）；除了是洽吧智能股份有限公司創辦人兼董事長，也是國立陽明交通大學經營管理研究所兼任助理教授、國立教育廣播電台「創青宅急便」節目主持人，學術及實務經歷完備，兼具年輕創新思維，有助智慧城市、大數據應用等各項數位創新工作的推動。

法務局長則由泰和法律事務所主持律師連堂凱出任。蔣萬安說，連堂凱曾任蔣萬安服務處的法律顧問，有長年的共事默契，也是基隆市議員宋瑋莉、新北市議員陳偉杰服務處的法律顧問；連堂凱長年擔任顧問、為民服務，並有2014年參選里長的經驗，讓他除了法律專業外，也非常了解基層民眾的需求，相當符合蔣萬安期勉市府團隊打造「有感市政」目標的特質。

「社會服務的推動需要長期累積，服務對象更是橫跨老中青及性別」，蔣萬安進一步說，新任社會局長姚淑文在民間團體從事婦幼保護工作超過20年，並在實務工作上推動「防暴三法」性侵害犯罪防治法、家庭暴力防治法、性騷擾防治法等各項專業與法制的建立；姚淑文曾任東吳大學健康暨諮商中心主任、現代婦女基金會社工到執行長、行政院婦女權益促進發展委員會委員等，兼具學術與實務專業，可稱為「台灣婦幼權益的守護者與推動者」，定能率社會局團隊展開新局，打造台北成為安居幸福城市。

教育局長則由國立政治大學教育學院兼任教授、學校建築研究學會名譽理事長湯志民接任。蔣萬安說，湯志民為教育服務長達45年，專長為教育行政及學校行政、國民教育、學校建築等，曾任北市教育局長、國立政治大學教育學院院長及教育學系系主任、政大附中校長、中小學教師等，資歷豐富完整；更曾規劃及興建政大附中、研擬普通高級中學設備標準，並協助專案規劃多間校舍，是華人界學校建築規劃理論與實務兼具的權威；同時也鑽研智慧校園（Smart Campus）的建構，從結合物聯網、雲端運算、大數據分析、人工智慧、社交網路等當代工具，使校園建築和設備的規劃與建置產生新變革，兼具硬體、軟體、教學與行政的專才，企盼能為台北市教育政策的推動，注入新視野與新活水。

新任消防局長一職，蔣萬安特聘內政部消防署火災預防組組長莫懷祖出任。莫懷祖兼具消防行政管理與消防勤務研究、火場指揮及消防搶救戰術等專才，過往曾在民運人士鄭南榕自焚事件中受到嚴重灼傷，公務生涯戮力公務、無私奉獻，且從基層做起，兼有地方政府、省政府及中央政府的消防單位的服務經驗，公職年資超過30年，對於提升消防機關行政績效，以及整合消防各項人物力資源別有洞見，更具建築學博士專業背景，可借重其在建築消防的專業，建構台北完善的消防體系。

兵役局長則由前憲兵203指揮部（中部地區）少將指揮官李治安接任；李治安由中尉憲兵排長至中部地區憲兵少將指揮官，歷練完整，且柯市府兵役局長已由代理局長代理三個月，面對兵役政策方向受到社會重視的當下，將有助蔣萬安市府有效應變、即時銜接。

勞動局長將由9月甫上任的現任局長高寶華留任，高寶華曾任新北、台北勞動局長且具民代經驗，有助延續勞工福利政策的推動。

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