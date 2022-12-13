台超音速巡弋飛彈揭密 「雲峰」射程逾1000公里涵蓋北京

台灣雲峰飛彈 可打到北京 製表／政治組

台灣海軍退役中將、國防部 中山科學研究院前院長龔家政近期接受中研院近代史研究所口述歷史訪問，首度完整而明確地證實，中科院研發由蘇玉本博士一手主導、代號W─99的「雲峰計畫」，屬於超音速巡弋飛彈，射程超過1千公里，當年在前總統李登輝任內建案、前總統陳水扁 支持下完成研發，是台灣無可比擬的嚇阻力量。

射程逾千里 國防部、中科院未評論

台國軍代號「雲峰」的遠程地對地導彈，是國內流傳已久、綠營政治人物經常「欲言又止」的神祕軍備，也是比目前呈現半解密的雄昇（雄2E）巡弋飛彈，更被軍方視為高度機敏情資。對龔家政書中說法，國防部13日未評論；中科院也對龔的「個人言論」沒有評論。

龔家政2003年12月至2007年12月間擔任中科院中將院長。退伍多年後，他接受中研院近代史研究所口述歷史訪問並出版。書中還披露，扁政府國安團隊曾試圖到國際取得洲際飛彈設計圖，險些遭騙；並稱自己擔任中科院長時因拒接鐽震公司總經理而遭撤換。

研發新3彈 龔家政再推動「雲峰」

龔家政表示，他曾推動完成中科院的雄2E巡弋飛彈、雄三反艦飛彈、天弓3防空飛彈等「新3彈」研發，且是「雲峰飛彈」得以繼續研發的關鍵推手。

書中指出，雲峰計畫是研發代號W─99的「超音速巡弋飛彈」，W─99飛彈運用衝壓式引擎，起飛後到某個高度，點燃引擎發射，速度很快，大約在3馬赫以上，到達目標之前高速垂直下墜，對準目標攻擊，具有強大的穿透破壞力。

高空巡弋不易攔截 當時僅美俄研製

龔家政說，雲峰飛彈的射程可以超過1千公里，屬高空超音速巡弋飛彈，非常不容易被攔截到，很有嚇阻效果，全世界當時只有美俄兩國在研製；雲峰計畫在李登輝總統任內建案，經過10多年，他到任之後正值工程發展階段，國防部當時認為W─99在工程發展時，試射失敗率極高。當時國防部長李傑要求「現況結案」。

龔家政稱，當時陳水扁總統要到中科院視導各項武器裝備展示，他仍將W─99案簡報列入，並取得李傑同意後，由計畫主持人蘇玉本向扁簡報，並表示當時全世界只有兩個國家在做，「我們有信心可以做成功」。他說，「陳總統非常震撼」，指示國防部：「這個我們一定要做！」中科院因此重新獲得國防部的預算 支持，翻案成功，執行研發第3階段，「否則現在根本就沒有這個計畫與建立戰略嚇阻力量的成果」。