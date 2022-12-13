中國要求製程配方 如公開私房菜機密 業者直呼「太扯」

佳德昨發表聲明表示「佳德糕餅始於台灣，也深耕台灣，做好優質糕餅以及服務顧客，才是本店經營目標」。圖／取自佳德鳳梨酥臉書粉絲頁

台灣多項食品因「註冊訊息不完整」，而遭中國暫停進口，其中也包含台灣知名糕點品牌佳德，並傳出要求補件的項目中須填寫「詳細配方比例」。佳德昨也發布聲明表示，將以台灣市場為主，不輸銷對岸。對此，糕餅業者同業公會理事長也直呼，對糕餅業者來說，製程、配方如同「手路菜」(意指「拿手私房菜」)一樣，屬於機密，被要求公開「太扯了」。

佳德昨發表聲明表示，「有關(中國)大陸禁台商品輿情，佳德糕餅澄清，本店於台灣創立，一路走來使用上等食材，把關品質，才能擁有國內外顧客長期信任，同時也以顧客至上為目標。」

行政院長蘇貞昌今對此表示，業者「不會因為要賣東西、就任人予取予求；不會為了眼前的利而不顧長遠的害」，深感肯定，政府除了會循國際慣例申訴、也會用政策幫助業者開拓市場。

吳秀梅今也證實，在中國要求註冊的文件表格中，確實有要求填寫「詳細配方比例」，以及相關製程也須要在文件中附上，廠商會配方判斷機密程度，自己判斷是否要填寫，或選擇不補件。

對此，台灣糖果餅乾麵食工業同業公會副理事長洪建龍表示，註冊表格上確實有製程、配方需要填寫，送交給食藥署後也會先協助初審再協助送件給中國，只要該食品公司有通過ISO22000（食品安全管制）、HACCP（危害分析及關鍵點控制管理）的認證，基本上填寫都不會有問題。

洪建龍說，台灣食品安全法也有相關的配方、使用添加物規範，糖果、餅乾類等產品，出口到美國甚至全球各國都有類似的內容需要填寫，並非中國獨有；2010年開始中國開始逐步修訂食品安全相關法條，在食品進口上也愈來愈有嚴格要求，像是若有使用來自日本 福島的原物料，都要詳細載明。

洪建龍也分析，對糖果餅乾食品加工產業來說，製程、配方都不至於是機密，除非有特殊原料，那廠商就會有相關的顧慮，但通常有通過食品相關認證，輸出到中國，都會需要按照中國的規範來走。

新北市糕餅商業同業公會理事長黃湘賓則表示，配方、製程對糕餅業者來說，就如同「手路菜」一般，皆屬於店家機密，使用的成分、熱量多寡等等一般都會標示，但要知道「配方比例」跟「製程」，就「太扯了」。

黃湘賓也說，近年因為中國疫情 風控因素，經濟狀況不好台灣糕餅業者輸銷中國的狀況也不如以往，需求相對減少，除非中秋節等節日外，通常不會有商請銷售中國的需求，但最近春節期間可能也會有新的一批訂單。