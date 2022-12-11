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中國擴大禁台灣食品 朱立倫酸「接下來要班班吃什麼」

記者王思慧／花蓮即時報導
中國上周無預警禁止輸入多項台灣農漁產品及食品，國民黨主席朱立倫（中）說，執政黨遇到問題只會譴責、要求內銷，「接下來要班班吃什麼」。記者王思慧／攝影
中國上周無預警禁止輸入多項台灣農漁產品及食品，國民黨主席朱立倫（中）說，執政黨遇到問題只會譴責、要求內銷，「接下來要班班吃什麼」。記者王思慧／攝影

台灣許多農漁產品，包括金門高粱、台灣啤酒等多項食品遭中國禁止進口，國民黨主席朱立倫說，執政黨遇到問題只會譴責、要求內銷，「接下來要班班吃什麼？」他已請國民黨立法院黨團、藍營縣市長們協助農漁民度過難關，擴增外銷管道，盼中方勿因政治因素影響農漁民。

朱立倫今天到花蓮國軍英雄館參加黨內感恩茶會，立委傅崐萁、縣長徐榛蔚、北中區鄉長以及遠從南區北上的農會總幹事等人出席。

中國無預警禁止輸入多項台灣農漁產品及食品，朱立倫表示，民進黨長期說要擴大內外銷管道，但現在只會要求學校「班班吃石斑、班班吃秋刀」等，「請問你們接下來還要班班吃什麼」，批評執政黨沒有更多作為。

朱立倫質疑，為何日本與其他國家都能讓食品進口中國，台灣卻做不到，「每逢遇到問題，政府除了譴責對岸外又做了什麼」，並呼籲中國當局，政治因素不應影響基層農漁民。

朱立倫說，譴責的做法不是一個有為政府應該要做的，希望執政黨想盡辦法替農漁民及食品業者解決問題；國民黨立法院黨團不但會強力監督，提出具體建議， 藍營縣市長也會努力彼此合作， 透過相關管道擴大農漁產品與食品外銷的機會，也會持續與對岸溝通。

影片來源：聯合新聞網

國民黨 民進黨 日本

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