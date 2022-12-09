台酒證實：台啤12月出口中國130萬訂單 遭全數暫停

台灣啤酒被禁止登陸中國。(本報資料照片)

中國海關總署以註冊訊息不完整為由，12月9日又新增一批被禁的台灣產品，此次為具指標意義的台灣啤酒、金門高粱、金車噶瑪蘭威士忌、黑松沙士等。台灣菸酒公司今（10）日證實，台灣啤酒12月出口中國金額約130萬元台幣訂單，遭全數暫停出口，台酒將積極了解爭取相關權益。

經查詢中國海關總署網站，在台灣生產企業註冊登記的28項中，有11項遭暫停進口，其中就包括台酒等多家廠商。台酒今日證實，確實遭中國禁止進口。

台酒指出，今年中國針對境外食品導入在華註冊編號規定，台酒依規定再去年底至本年初，於中國線上系統申辦，並於1月初取得合格編號。

不過，中國後續又以在華註冊編號標示規定不具體理由阻擋，導致今年第1季相關商品皆無法出口中國。今年8月初接獲中國相關單位通知食藥署轉國庫署，限期於8月底前完成補件，且已完成補件。然而，昨日台酒卻得知該編號狀態失效。

受本事件影響，台酒表示，原訂12月出口訂單將全數暫停產製出口，影響金額約130萬，影響雖不大，但公司仍要在透過相關單位進一步了解，持續爭取應有權益。

據悉，先前中國禁止食品業進入時，台酒就有產品已被禁止，先前高粱酒產品也曾被禁，而此次是啤酒也遭禁，等於是台酒第2次被中國禁止輸入。