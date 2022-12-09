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在美設廠後 台積電擴大投資 考慮在日本蓋第二廠

記者簡永祥／台北10日電
台積電在美國亞利桑那州新廠才風光舉行移機典禮，又傳出除正在日本熊本縣興建的工廠外，不排除再蓋第二廠。（本報資料照片）
台積電在美國亞利桑那州新廠才風光舉行移機典禮，又傳出除正在日本熊本縣興建的工廠外，不排除再蓋第二廠。（本報資料照片）

台積電資深副總經理侯永清接受東京電視台World Business Satellite訪問時表示，台積電除正在熊本縣興建的工廠外，不排除在日本蓋新廠。侯永清說，希望先了解熊本廠的表現，然後再決定是否可能興建另一家工廠。

台積電發言體系昨日表示，不排除任何這個可能，但目前並無具體計畫。不過據日本消息人士透露，台積電鑑於日本積極爭取在日本設立先進製程晶片廠，且熊本展現比台灣還快的環評審查和建廠效率，增建新廠切入先進製程可行性極高。

如此一來，台積電先進製程將繼美國亞利桑那州廠後，同時也在日本建立另一生產據點。

台積電供應鏈認為，台積電決定相繼擴大在美日投資，是考量地緣政治風險升高，客戶有分散風險的訂單需求，台積電順勢擴大全球布局，有利在全球供應鏈重組的變局，更貼近市場，鞏固全球晶圓代工市占。

台積電日前也公告11月合併營收，受惠蘋果新處理器與高效運算對5奈米需求持續增加，營收達2227.06億元（台幣，下同，約72億美元），月增5.9%，再創單月新高；累計前11月合併營收破2兆元，年增46%。法人雖預估台積電本季營收目標仍可順利達陣，不過仍有外資認為台積電明年恐面臨不少挑戰，營收可能只是持平局面，但明後年毛利率仍可逾53%。

台積電稍早法說會提出本季合併營收將達199至207億美元，以1美元兌換新台幣31.5元為匯率計算基礎，新台幣營收估達6268.5億至6520.5億元，季增2.2%至6.3，毛利率高標上看61.5%，營收、毛利率均可望再創高。

昨天公布11月營收達2227.06億元，月增5.9%，年增50.2%，再創單月新高；累計前11月合併營收2兆713億元，年增46%。

台積電10、11月營收都繳出亮麗表現，雖然11月將是今年營收高峰，但法人預估台積電本季營收目標仍可順利達陣。

台積電證實本季7、6奈米產能利用率將下滑，並預期全球半導體庫存調整會持續到明年上半年，但台積電有信心在其他各項製程產能利用率都維持不錯的表現下，仍可比今年成長。

不過仍有外資認為台積電明年恐面臨不少挑戰，除了3奈米8月產能下修6萬片，明年資本支出可能比今年的360億美元少近2成，營收很可能只是持平局面，但明後年毛利率仍可逾53%。

台積電稍早盛大舉行美國亞利桑那州廠首批設備到廠典禮，並宣布興建第二座12吋晶圓廠，同時在美國生產4奈米及3奈米晶片，其中第一廠預定2024年量產；第二廠切入3奈米，訂2026年量產。

台積電重申投資重心仍在台灣，即使赴美日設廠，也不會有人才或技術外流的問題。

台積電也決定將1奈米投資計畫落腳桃園龍潭，相關土地及水電等問題，正由桃園市政府和經濟部協助解決。

台積電 營收 日本

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