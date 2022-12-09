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台啤、金門高粱也遭中國禁了 「聽說下周更多」

記者陳政錄／北京即時報導
一批堆在中國大陸某台灣商品店，等待銷售的台灣啤酒。（記者陳政錄／攝影）
一批堆在中國大陸某台灣商品店，等待銷售的台灣啤酒。（記者陳政錄／攝影）

中國大陸海關總署以註冊訊息不完整為由，近日再暫停台灣一批水產品進口，最新情況是，9日又新增一批被禁的台灣產品，還是有指標意義的台灣啤酒、金門高粱、金車噶瑪蘭威士忌、黑松沙士等 。據台商初步分析，一部分原因可能與註冊資料出現「中華民國」，而非「中國台灣」有關，「但情況太混亂，誰也說不清楚，聽說下周被暫停進口的還會更多」。

經查詢中國大陸海關總署網站，在台灣生產企業註冊登記的28項中，有11項遭暫停進口，其中就包括金門酒廠、金車股份、台虎精釀、台灣菸酒，和傳奇酒業、雲山酒廠等業者。

至於飲料及冷凍飲品類別，總共354項，有123項狀態顯示為暫停進口，最具指標性的包括：黑松、維他露、統一、泰山，還有生產蘋果西打的大西洋飲料，以及京都念慈菴、太江生醫、大榮生物、森田生物等企業的旗下註冊項目。

部份飲料企業也遭暫停進口。（中國海關總署官網截圖）
部份飲料企業也遭暫停進口。（中國海關總署官網截圖）
查詢大陸海關總署註冊訊息，金門高粱、台灣菸酒等台灣酒類企業工廠遭中國大暫停進口，...
查詢大陸海關總署註冊訊息，金門高粱、台灣菸酒等台灣酒類企業工廠遭中國大暫停進口，且有部份企業在生產場所地址的資料登記中，已加上了「中國台灣XX縣」等表述。（中國海關總署官網截圖）

一位從事兩岸貨貿多年的台商表示，按中國大陸海關總署規定，每一個生產場所地址、不同產品類別都要分開註冊等，因此會有企業出現部份有效，或所有項目都遭暫停進口的差異現象。

但他表示，以台灣菸酒、金門酒廠、金車、黑松為例，初步了解，這波暫停進口主要影響的是台灣啤酒系列、金門高粱、噶瑪蘭威士忌、黑松沙士等「比較有名氣的產品」，且這批知名酒水飲料9日突被禁，可能是要擴大影響。

台商說，台灣啤酒雖因官方背景長期被打壓，但知名度大；金門高粱、金車噶瑪蘭威士忌則一直賣得很好，每年在中國大陸銷售額達數億人民幣，被禁影響不小。台商補充，他了解的只有一部份，實際上9日新增被禁的企業可能更多，且都還未達註冊有效期。

台商說，先前8月遭禁的糕餅業者，少數已補件通過，但現在一批接著一批，無法通過中國大陸海關註冊，臨時被禁的原因誰也說不清楚，沒有明顯的統一標準。

他分析，其中一個原因，可能與部分業者的資料中出現「中華民國」，而非「中國台灣」有關，「有業者已對此重新送資料，但台啤就很難辦了，畢竟是國營」。另一位華北地區的台商認為，最大的癥結點還在兩岸關係，「如果本來就不想讓你通過，也拿人家沒轍。」

據台商提供一份不完全統計的資料顯示，目前台灣登記銷陸3232個項目中，僅不到800項是業內確認還「有效」進口中國大陸的，一批註冊有效期將於2023年1月1日期滿，甚至傳「下周被暫停進口的還會更多」，期盼兩岸主管機關能進行有效溝通，否則生意只會越來越難做。

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