新聞眼／賴清德時代提前到 蔡英文守府院防跛腳

副總統賴清德(右)表態參選民進黨主席，蔡英文總統表示祝福。(本報資料照片)

賴清德 將角逐民進黨 主席，且2024年民進黨總統提名，同樣由賴出線的聲音也逐漸成為共識，形同宣告民進黨的「賴清德時代」提前到來；但蔡英文 並未完全跛腳的情況下，這位「綠營大阿哥」未來與蔡英文，甚至是有競爭關係的英系陣營會如何互動，動見觀瞻。

蔡英文在敗選後至今一切的出牌，包括屬意鄭文燦接黨主席、盡可能地保住蘇貞昌在行政院長位置上，都是意在穩固「蔡蘇體制」，維護權力不被挑戰，如今賴清德參選黨魁，府院黨的權力鐵三角中，「黨」這塊拼圖已幾乎確定失守，未來蘇貞昌的閣揆保衛戰，意義已升級為蔡總統是否跛腳的關鍵。

站在蔡英文的角度，黨權失去控制，下屆的立委提名亦未能完全掌握，未來英系要延續在黨內影響力更加艱困；但畢竟民進黨沒有以黨領政傳統，黨魁位置對政局影響有限。

英系在撤守黨魁戰場後，協助蔡英文防守閣揆防線已經退無可退，未來可預期「英蘇連線」將更加緊密結合，縱使蘇貞昌明年1月不敵內外壓力下台，也要確保接棒者是英蘇系友好戰友。

相較於黨政體系仍待多方角力，民進黨內權力結構已明確將大洗牌。賴清德所屬的新潮流，目前在中常會掌握三席中常委，將形成新的黨中央核心，加上親賴的綠色友誼連線一席，打破當前由「新蘇結盟」主導態勢；「英蘇連線」則預料將延續在政局上合作態勢，在黨內扮演制衡的角色。

九合一大選慘敗，促成了民進黨換血，讓「賴清德時代」提前到來，卻也提前挑起了權力更迭的黨內角力，蔡賴關係已經入了新篇章，檯面下暗潮洶湧才要登場。