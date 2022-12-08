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美新增3州在台設辦事處 亞利桑納等多州可望跟進

中央社台北8日電
台外交部北美司司長徐佑典（左）與ASOA會長嚴樹芬、（右）晚上出席台外交部與「美國各州政府辦事處協會」合辦的感恩晚宴 ，兩人一起舉杯敬與會來賓。記者蘇健忠／攝影
台外交部北美司司長徐佑典（左）與ASOA會長嚴樹芬、（右）晚上出席台外交部與「美國各州政府辦事處協會」合辦的感恩晚宴 ，兩人一起舉杯敬與會來賓。記者蘇健忠／攝影

台外交部與「美國各州政府辦事處協會」（ASOA）今天舉辦慶祝酒會，北美司司長徐佑典致詞時表示，很高興看見今年新增明尼蘇達、賓夕法尼亞、西維吉尼亞等3州在台設州辦事處，象徵台美關係蒸蒸日上。

ASOA會長嚴樹芬透露，北美司未來應該會「比牛仔更忙」，因為美國目前已至少有9個州表達有意在台設立州辦事處，最快將實現的是台積電剛設新廠的亞利桑納州

美國在台協會（AIT）商務組代理組長薄康霖（Clint Brewer）致詞時指出，台灣公司現在更渴望在美國投資，不只是晶圓和芯片，還包括電動汽車、醫療保健用品，甚至「珍珠奶茶」等領域。

薄康霖特別以中文大讚珍珠奶茶「很好喝」表示，他日前才與台灣製作珍珠奶茶的冰棒品牌談過，將努力幫助更多珍珠奶茶業進軍美國市場。

薄康霖強調，美台農業貿易增幅極為突出，2021年美國對台出口農產品與相關食品總值近40億美元，使台灣成為美國農業的第6大出口目的地；根據目前數據顯示，2022美國對台農產品出口還可能再創紀錄。

徐佑典指出，目前共有13個美國州在台灣設有代表處，今年印第安納州、亞利桑納州和愛達荷州州長都訪問台灣，象徵台美關係在各方面合作的廣度與深度都將持續擴大。

ASOA成立於1983年，旨在促進和加強美台雙邊關係，是美國各州駐台代表處推廣對台經貿關係與投資機會的共同平台。

ASOA目前會員除了明尼蘇達、賓夕法尼亞、西維吉尼亞3個新增的州辦事處外，其他10個州辦事處包括佛羅里達州、關島、夏威夷、愛達荷州、馬里蘭州、密蘇里州、蒙大拿州、新墨西哥州、南卡羅來納州與懷俄明州。

美國在台協會商務組代理組長薄康霖晚上出席台外交部與「美國各州政府辦事處協會」合辦...
美國在台協會商務組代理組長薄康霖晚上出席台外交部與「美國各州政府辦事處協會」合辦的感恩晚宴 ，致詞時表示有許多台灣公司想去美國投資，不只晶片廠，還有電動車、電池等產業等。記者蘇健忠／攝影

愛達荷州 亞利桑納州 投資

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