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台指揮中心「國民女婿」羅一鈞 新冠確診

記者楊雅棠／台北即時報導
之前因指揮中心確診淪陷而「孤鈞奮戰」的醫療應變組副組長羅一鈞，今天也驚傳確診感染新冠肺炎，將不出席防疫記者會。圖／台指揮中心提供
之前因指揮中心確診淪陷而「孤鈞奮戰」的醫療應變組副組長羅一鈞，今天也驚傳確診感染新冠肺炎，將不出席防疫記者會。圖／台指揮中心提供

台灣疫情指揮中心又一成員確診！之前因指揮中心確診淪陷而「孤鈞奮戰」的醫療應變組副組長羅一鈞，今天也驚傳確診感染新冠肺炎，將不出席防疫記者會。

羅一鈞中午在臉書貼文表示，今早快篩陽性確診了，起因是家中有同住長輩確診，接著開始有喉嚨腫痛和燒聲的症狀。

他表示，雖然昨天早上和傍晚都快篩陰性，昨天一整天仍請假在家自行隔離，結果經過一晚忽冷忽熱、微燒到37.8，今天一大早再快篩就呈現兩條線了。

羅一鈞說自己已視訊看診完成確診通報，也因為糖尿病符合開立口服抗病毒藥物條件，今天會開始遵醫囑服用倍拉維（Paxlovid）五天。他也提醒。若同樣在吃「冠脂妥」降膽固醇的病患，跟Paxlovid會有交互作用，服藥期間要暫停吃冠脂妥，按照醫囑等八天後再恢復吃。

六月BA.2疫情正高峰時，時任指揮中心指揮官的陳時中率先於6月12日使用家用快篩試劑檢驗，結果為陽性，當初指揮中心疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞及現任指揮官王必勝都是密切接觸者。，

之後社區防疫組長薛瑞元、王必勝及莊人祥也於6月14日陸續確診，因此當時防疫記者會由羅一鈞獨挑大梁多日。

羅一鈞曾接種四劑疫苗，包括接種BA.1次世代疫苗。他10月中旬更曾呼籲民眾「像我有慢性疾病、糖尿病，年紀較輕的中年、中壯年民眾，都可以去接種疫苗，降低自己感染風險，還有重症死亡機率。」

不過對於羅一鈞確診消息傳出，王必勝接受訪問時卻語氣驚訝，表示自己一早在總統府開會，未收到相關消息，「要再確認」。

疫情 疫苗 防疫

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