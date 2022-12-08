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台灣水產品僅一家銷中國「有效」 累計逾2000食品暫停

記者陳政錄／北京即時報導
台灣水產品銷中國，在中國海關總署的註冊僅一家狀態顯示有效。（取自中國海關總署網站）
台灣水產品銷中國，在中國海關總署的註冊僅一家狀態顯示有效。（取自中國海關總署網站）

中國8日暫停台灣多項水產品外銷中國，包括秋刀魚、午仔魚、魷魚等水產品。經查詢中國海關總署官網顯示，目前台灣水產品在中國海關登記共890項，其中僅一家業者「味一食品」狀態顯示有效，其餘889家均顯示暫停進口和註銷，包括近期新增的105家。

在華東從事兩岸貨貿的台商指出，中國去年4月起，要求產品銷中國須通過中國海關總署註冊，後因日本「核汙水」排放，導致審核更為嚴格，尤其是對水產品，加上兩岸關係不佳，很多企業儘管配合補交資料、申請註冊，都只得到中方「辦理中」的軟釘子回應，使得今年8月時和現在，陸續有一批接著一批的台灣食品銷中國遭到暫停。

據台商提供他們公司在微信群組之間的初步統計資訊顯示，先前，台灣企業在中國海關總署登記註冊約有3,200項左右，8月時累計有2,066項被列為暫停進口或註銷。

台商說，經過多個月，一些業者重新申請註冊後，補登資料後，目前總登記品項約3,232項，但在現在又加上一批水產品，以及其他類別有個案遭禁後，被中國暫停進口的已達到2,199項，占比高達68%。

以水產品為例，近月至今累計新增105項被禁止，僅剩一間屏東的味一食品狀態顯示有效。

另一位在華南地區的台商認為，按過去慣例，由於兩岸關係不佳，這樣的情況，可能要隨著中國解除入境隔離要求後，明年陸續有台灣的產業公會，甚至縣市派代表團到中國談才有辦法解套，因為目前的情況是，「小公司自己申請，人家根本不裡你」。

他舉例，8月時大家比較關注的月餅，屬於包餡麵食品類，現在台灣註冊共82項中，只有約10家有效，保健食品170項中只剩20家，其它食用油脂、油料等，還能銷中的也只剩五分之一左右。

目前，中國國台辦還未對此做出回應。

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