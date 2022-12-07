台灣2022代表字出爐 萬物齊「漲」只有薪水沒漲

中國信託文教基金會董事長馮寄台（左二）、聯合報總編輯范凌嘉（右二）、台灣蝶王王冠閎（右一）、見證律師張嘉予（左一）7日一起公布台灣2022代表字「漲」。記者曾吉松／攝影

疫情 未平、俄烏戰爭又起，加上全球能源吃緊、歐美通膨創新高，從蛋價、小吃到電費無不漲漲漲。而萬物齊漲，只有薪水沒漲。「台灣2022代表字大選」票選結果7日公布，「漲」字在55個候選字中拔得頭籌，獲選為今年的年度代表字。票選第一到第10名的2022年度代表字，依序為漲、撐、騙、假、望、盼、困、亂、轉、偽。

此一活動由中國信託文教基金會與聯合報合辦，邀來各界名人專家與達人、素人推薦55個代表字，歷經26天累計民眾電話與網路、簡訊投票 共計7萬5385票。7日舉行公布記者會，邀來「台灣蝶王」王冠閎現場揮毫公布代表字「漲」。

「漲」字由中華電信董事長謝繼茂推薦。他表示，今年受到俄烏戰爭、能源吃緊、疫情未平、供應斷鏈、美國貨幣緊縮政策等多重因素影響，造成物價上漲。「漲」總計拿下7871票，比第二名的「撐」多了1103票。

論文門發威 5字與它有關

「論文門」發威，眾多網友在代表字大選前敲碗期待「抄」字登上年度代表字寶座，可惜無人推薦此字。但包括第3名的「騙」、第4名的「假」與第10名的「偽」、第11名的「拗」與第18名的「剽」，都跟論文案有關。

中信文教基金會董事長馮寄台推薦的「撐」拿到今年第二高票。他表示，物價飆漲，創近3年新高，光是雞蛋 便狂漲4成，「食衣住行，萬物齊漲，只有荷包不漲」，是大家最深刻的印象。這恰恰呼應人氣第二高的「撐」字，大家在疫情下苦「撐」3年。

馮寄台說，疫情雖放緩，但面對全球經濟衰退、物價急遽飆漲、緊張的國際情勢，未來挑戰仍多，「還得撐下去」。但他對未來充滿信心，相信憑台灣人的智慧與韌性，絕對可以突破困境，「希望來年物價凍漲、薪水飆漲、股市看漲，我們的國家水漲船高」。

回歸民生 盼台灣逆勢上漲

聯合報總編輯范凌嘉指出，看到「漲」這個字，第一個想到的是「什麼都漲，就是薪水不漲」，顯示今年的年度代表字回歸到民生議題，萬物皆漲是民眾普遍的心聲；也反映今年九合一選情不熱，未選出更具政治性的代表字。

他表示，漲字精確反映國內外經濟情勢，也可看出民眾智慧。展望明年，全球都面臨經濟衰退陰影，加上美中對抗格局持續，先進國家仍有停滯性通貨膨脹的風險，也就是中國大陸所說的「滯脹」。在經濟的壓力下，台灣又要迎接2024年的總統大選，形成嚴峻考驗，「讓我們祈禱台灣能通過試煉，逆勢上漲」。

身為年輕人代表的王冠閎，則用正面態度來看「漲」這個字。他表示，「漲」和「撐」這兩個字可以互相呼應，希望大家「撐」下去，事業和成績都可以一路上「漲」。

「台灣年度代表字大選」活動已邁入第15年，從2008年起，依序選出「亂」、「盼」、「淡」、「讚」、「憂」、「假」、 「黑」、「換」、「苦」、「茫 」、「翻」、「亂」、「疫」、「宅」與「漲」，每個字都刻畫了當年的社會意向與民眾想法。