吾爾開希節目中犯氣喘找不到藥 一度呼吸困難

台立法院人權委員會秘書長吾爾開希（右）今在「新聞不芹菜」直播節目中犯氣喘，一度呼吸困難，公事包內沒帶藥，不斷深呼吸。 圖／擷取自「「新聞不芹菜」節目

台立法院人權委員會秘書長吾爾開希今在「新聞不芹菜」直播節目中犯氣喘，一度呼吸困難，公事包內沒帶藥，不斷深呼吸，主持人黃光芹叮嚀不舒服要說，節目中斷都沒關係。

直播節目開始不久後，吾爾開希開始清喉嚨、擦汗，到24分鐘左右，終於忍不住，請助理到車上拿氣喘藥。

等待的過程中，他說剛下飛機還在調時差，黃光芹貼心問，要不要休息一下，吾爾開希說「還好還好，沒有關係」，又問是不是直播，黃說是直播，吾爾開希回「那怎麼可以休息」、「要對得起我們觀眾」。

黃緩言說，「沒關係，朱學恒直播等來賓時還在吃便當」，接著拿起平板分享觀眾留言，讓吾爾開希稍作休息，等待助理拿藥上來。

助理將他的公事包拿上來後，吾爾開希開始翻找，黃光芹在旁說「氣喘是不能輕忽的」，他翻找的手沒停過，邊說「我知道」邊低頭翻找，口中呢喃「糟糕了糟糕了」，黃緊張問那怎麼辦。

吾爾開希發現沒帶氣喘藥後，急著放下公事包，面對前方鏡頭繼續訪談，主持人勸說慢慢找啊，吾爾開希說可能沒帶，黃光芹問「要不要中斷」？吾爾開希邊用手帕擦拭額間汗水，不斷強調「真的可以」，深吸一口氣，跟觀眾道歉後繼續談話。