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台動員會報 蘇貞昌：務實研擬戰時想定狀況模擬演練

記者鄭媁／台北即時報導
台行政院長蘇貞昌今主持「行政院動員會報111年度會議」。圖／台行政院提供
台行政院長蘇貞昌今主持「行政院動員會報111年度會議」。圖／台行政院提供

台行政院長蘇貞昌今主持「行政院動員會報111年度會議」時表示，國家是全體國民所共有，集合全體國力保家衛國是大家共同的責任；面對惡鄰企圖以武力併吞我國，請國防部及相關部會以俄烏戰爭為借鏡，務實研擬各種戰時想定狀況進行模擬演練，並提出具體解決方法。

蘇貞昌指出，「國之不存，何以為家」，台灣在許多前輩多年來的努力下，維持民主自由、尊重人權、發展經濟，讓全體國人享有國泰民安的生活，但卻有惡鄰謀我日亟，企圖以武力併吞我國。

蘇貞昌說，集合全體國力保家衛國是大家共同的責任，攸關國家生存與人民安和樂利，因此相關工作從規畫、演練到人員精熟操作，以及中央地方、政府民間、各部會間的合作協調等，不僅要與時俱進，更要因應各種情況做全方位準備，輕忽不得。

蘇貞昌指示國防部全民防衛動員署、相關部會及地方政府配合推動各項精進作為。在人力方面，應加強民力訓練運用、完備戰時動員機制；在物力方面，應落實戰略物資整備、盤整重要維生設施。

此外，針對演習部分，明年民安、萬安及各部會動員演習，應結合重要關鍵基礎設施維護、搶修進行擴大演練，驗證各級政府應變的運作效能，尤其戰時通訊聯絡與道路交通均有可能面臨癱瘓情事，請各部會務實研擬各種戰時想定狀況，並以此進行模擬演練。

蘇貞昌說，面對瞬息萬變的戰爭，相關應變機制已與平時應災作為大相逕庭，相關部會仍應持續提升應變能力及精進相關機制，避免在戰時運作出現落差。請國防部及相關部會以俄烏戰爭為借鏡，預擬戰時各種可能情境及不同假設，同時中央及地方政府也應共同合作，做好相關溝通聯繫工作，務實就各種可能情形預先研擬相關因應作為，以隨時應對各種狀況發生。

針對衛福部報告「戰時醫療體系運作精進」，蘇貞昌說，請相關部會針對各種戰時醫療需求進行狀況想定、分類，審慎思考如何在戰時為重大外傷、燒燙傷、壓傷等不同傷勢的民眾提供緊急醫療服務，妥善整合相關單位資源，同時應預先規畫藥物與醫療器材的儲備、安全儲放空間、穩定配送路線等事項，做好相關整備工作。

對於農委會「糧食動員整備作為」報告，蘇貞昌建議，應務實設想戰時各種狀況，務必因地制宜，尤其糧食動員整備攸關整體社會安定，應妥善處理各地區糧食囤儲、配給機制，並審慎評估戰爭情勢妥善規劃及調度糧食儲備數量，才不致在緊急狀況時，民眾因缺糧而產生恐慌。

此外，蘇貞昌也請農委會確實掌握全台民眾所需糧食物資的配給通路，並建立分散儲存的囤儲機制，同時須考量戰時通訊、交通及電力中斷時，應如何做好糧食及軍糧配送等事宜。

針對數位發展部「資訊防護動員準備作為」報告，蘇貞昌表示，面對複雜的資訊安全挑戰，請數位部務必妥慎因應，建立有效機制，讓各部會都能提高警覺，提升核心資料庫與關鍵基礎設施的系統防護力，遇有不當訊息侵擾事件發生，要能第一時間立即排除，以打造更安全穩固的資訊安全環境，建構全民數位韌性。

國防部

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