蘇紫雲：美間接認定2027年前為中國可能攻台高危險期

國防安全研究院國防戰略及資源研究所長蘇紫雲。圖/蘇紫雲提供

美方傳出將在國會國防授權法案（NDAA）中授權軍援台灣100億美元，台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，台灣將可望因此等同準盟國，獲得如同以色列 、埃及等盟友的年度軍事援助。而美方也等於間接認定2027年前為中國可能攻台高危險期。

針對「國防合作署」今（7）日公布的兩筆對台售合計4.28億美元的軍售案，蘇紫雲表示，內容主要是提高國軍機隊的妥善率與出擊率，較特別的是價值9800萬美元的「非標準另配件與裝備」(non-standard spare parts and related equipment)，其中第一項的「標準另配件」，主要是指航空器的正常消耗品替換之用；第二項的「非標準另配件與裝備」則可能是指超額預置的零組件以及維修裝備、或部分升級品。以提高空軍作戰機隊的庫存、以及後勤作業的韌性，此對維繫、提高空軍機隊的「出擊率」(sortie rates for aircraft)大有助益，以應對中共灰帶行動威脅。

對美「國防授權法」(NDAA 2023)台灣部分，蘇紫雲研析表示，內容主要是為強化台灣防衛韌性，協助台灣獲取合理國際空間。而備受矚目的100億美金軍援額度。針對《台灣政策法》軍事融資 的部分，的確是1979年後前所未有。原「台灣政策法條」提供總額45億美元的軍購融資，並要求在12年內償還，以加強台灣防衛能力，但最後通過版本改為不必償還的軍事援助。最終考量到美國期中選舉國會屆期不連續的原則，因此將對台軍援條款轉至2023年國防授權法，以爭取時間效益。

他分析表示，美國對以色列也有固定的軍事協助，但台灣經濟實力比以色列強大，若TPA通過，就是對台灣的緊急補強，目標在2027年前增加台灣的防衛能力。依照這個邏輯，不對稱能力會是優先，也先是precision-guide weapons包括防空飛彈、反艦飛彈、電子戰能力，快速建立台灣的「區域拒止」能力。但是正規兵力(regular capabilities)也需要，以應對中國的灰速地帶作戰。

他進一步表示，換句話說，就是比例原則，例如不對稱/正規兵力的投資 可能是6比4。他指出，軍事戰略就像是交響樂，需要不同的樂器組合才能有好的音樂。

蘇紫雲表示，上述軍售與對台灣的可能軍援，相對透露出幾個意義，首先是台灣等同準盟國，獲得如同以色列、埃及等盟友的年度軍事援助。其次，等於間接認定2027年前為中共可能攻台高危險期。因此對台灣而言，獲得額外的軍事大補丸可有效增加防衛力量，但最重要的是本身的防衛決心與軍事投資的強化，如此才能真正增加防衛能力並確保盟邦協防的決心與意願。