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美擬援台百億美元軍費 研究員：百億軍備 須編更高作維費

記者洪哲政／台北即時報導
中華戰略前瞻協會研究員揭仲。圖/揭仲提供
中華戰略前瞻協會研究員揭仲。圖/揭仲提供

美方傳出將在國會國防授權法案（NDAA）中授權軍援台灣100億美元，中華戰略前瞻協會研究員揭仲今（7）日提醒，台灣國軍若用美方提供的100億美元來增購武器系統，則在後續15到20年內，國軍就需設法從納稅人的口袋中擠出120億、甚至150億美元的「作業維持」預算，維持這些裝備運作。

針對美國國會可能在協商版的國防授權法案中，列入未來5年提供台灣100億美元軍援，且將優先把美國「超額防衛物資」提供給台灣的相關條文。揭仲表示，對於美國國會山莊的善意，我們當然十分感謝；但法案通過後，台灣究竟該使用多少額度的援贈或融資以來採購武器裝備，還是必須根據國軍的操作能量，尤其是每年作業維持預算的額度，審慎與華府行政部門進行討論。他提醒，千萬不要為了想把額度用完而暴飲暴食，導致嚴重的消化不良、自傷其身。

揭仲進一步指出，在接下來幾年內，國軍將同時接收或換裝多種武器裝備，包括陸軍的主力戰車、「海馬斯」多管火箭系統、大量的防空與反裝甲飛彈與戰術型無人機；海軍則有高效能艦艇、100套岸置魚叉反艦飛彈及數量不詳的國造雄二、雄三岸置魚叉反艦飛彈；空軍則有F-16A/B性能提升、新購66架F-16 C/D Block 70戰機及各式精準彈藥、MQ-9B「海上衛士」無人機、高級教練機、國造萬劍武器系統；另外還有國造劍翔反輻射無人機的量產與雄二巡弋飛彈的增產等，未來數年國軍各基層單位負荷之重、壓力之大可想而之。揭仲擔心，在國軍部隊的接收與操作能量早已接近臨界點的狀況下，若此時再新增大量的美製武器系統，國軍官兵根本無法有效吸收、發揮新裝備的效能，形成變相的浪費。

揭仲提醒，這些援贈或融資，固然可在未來5年內大幅增加國軍用於武器採購或設施建設等「軍事投資」項目的財源，但買回來的裝備在後續服役期間，所需的維修、操作和中壽期性能提升預算，還是只能自行籌措；而現代高精密武器裝備在後續服役期間的各項成本，往往還多於採購預算。換言之，未來5年國軍若用美方提供的100億美元來增購武器系統，則在後續15到20年內，國軍就需設法從納稅人的口袋中擠出120億、甚至150億美元的「作業維持」預算，來維持這些裝備的運作。

揭仲憂心，在國軍年度「作業維持」預算早已無法足額編列的情況下，屆時國軍會不會在帳面上空有一堆數量可觀的裝備，但緊急狀況下能馬上派上用場的卻屈指可數，則又是另一種變相的浪費。

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