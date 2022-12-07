我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國防疫鬆綁 無症狀與輕症者可「居家隔離」

評／拜登給足台積電面子 綑綁半導體盟友形象劍指北京

張忠謀：全球化與自由貿易幾乎已死 難再恢復

編譯葉亭均／綜合外電
台積電創辦人張忠謀出席美國亞利桑那州新廠首部機台進廠典禮。（中央社）
台積電創辦人張忠謀出席美國亞利桑那州新廠首部機台進廠典禮。（中央社）

「台灣半導體教父」台積電創辦人張忠謀表示，地緣政治已經大幅改變晶片製造業者面臨的局勢，同時警告「全球化和自由貿易幾乎已死」，不太可能回復。

日經亞洲報導，張忠謀6日出席台積電亞利桑那州新廠首部機台進廠典禮時表示，這是逾20年來台積電在美國設立的第一座先進晶片廠，若要成功，還有許多「艱鉅的工作」等待進行。

他把台積電最新的400億美元投資計畫比擬為該公司1995年在美國首設工廠，當時距離台積電成立僅相隔八年。

張忠謀說：「27年過去了，半導體產業見證了世界的大幅轉變、世界的大幅地緣政治局勢轉變。」「全球化幾乎已死，自由貿易幾乎已死。許多人仍希望它們會回來，但我不認為它們將回來。」

此時正值各界日益擔憂，美國與中國在晶片議題上的緊張關係將把全球科技供應鏈分成兩個陣營。美國對中國晶片雄心壯志處處打擊，最近期的一次是在10月實施新的限制措施，讓台積電等企業更難服務在中國的客戶。

張忠謀也提到，由於他在美國接受教育並工作長達數十年，他曾經夢想在美國蓋一座晶片廠，但他首次的嘗試卻不順利。他說：「我原本認為是實現夢想，但它（第一座廠）遇到成本問題。我們遇到人的問題、遇到文化上的問題。夢想的實現變成一場惡夢成真。我們花了好幾年才從我的噩夢中解脫出來，因此我決定我必須延後這個夢想。」

在接下來的數十年，台積電聚焦在台灣本土建立先進晶片的產能，這一策略協助台積電維持壓低成本，並繼續磨練技術知識。

張忠謀說，移機典禮象徵在美國努力行動獲得回報的第一階階段落幕，「開始的浪漫正在消失，初期的興奮正在消失。還有許多艱鉅的工作」。

台積電 晶片 投資

上一則

爭民進黨黨魁 賴清德幾乎會參選 鄭文燦未死局

延伸閱讀

拜登奈米、nono分不清？台積致詞玩繞口令還感謝張淑芬

拜登奈米、nono分不清？台積致詞玩繞口令還感謝張淑芬
台積電亞州廠上機 張忠謀致詞：25年前夢想實現

台積電亞州廠上機 張忠謀致詞：25年前夢想實現
台積電上機典禮 美台重量級業者加持 場面熱鬧

台積電上機典禮 美台重量級業者加持 場面熱鬧
APEC會習近平 張忠謀：府指示不必避免打招呼及見面

APEC會習近平 張忠謀：府指示不必避免打招呼及見面

熱門新聞

2007年自西點軍校畢業的洪琬婷中校，是台灣國軍現役官階最高的西點校友。圖為她擔任上尉時拍攝。圖/本報資料照

台灣國軍最資深西點軍校畢業軍官 洪琬婷中校申退獲准

2022-12-06 13:04
媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士學位真實性，提確認她英國倫敦大學政經學院論文不存在訴訟，蔡英文律師允諾將帶論文到法院勘驗。圖為2019年總統府將論文原稿供媒體參閱。(本報資料照片)

問論文卻給證書？蔡英文博士論文原本 將首現身法庭

2022-11-30 02:29
桃園市長鄭文燦台大論文涉抄襲遭撤銷，鄭文燦2日出席中華郵政桃園物流園區，神情若有所思。記者季相儒／攝影

台大碩士論文遭撤銷 鄭文燦：願坦然面對 願再一次致歉

2022-12-02 11:53
白宮11月30日宣布，總統拜登將於12月6日造訪亞利桑那州台積電工廠，出席台積電當天舉行的上機典禮。 中央社

白宮：拜登將出席12月6日台積電亞利桑納廠上機典禮

2022-11-30 10:49
台北市議員當選人王鴻薇（圖）在黨主席等人的勸進下，決定轉戰立委補選。(記者許正宏／攝影)

一度拒接電話…王鴻薇曝補選立委 先生「快氣瘋了」

2022-12-01 21:17
立委蔡適應登記參選立委時，還特別秀出台北大學博士畢業證書。（本報資料照片）

博士論文遭撤銷 綠委蔡適應：深表歉意尊重審議結果

2022-12-03 02:58

超人氣

更多 >
華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校

華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校
直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高

直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高
搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職

搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職
旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取

旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取
追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算

追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算