張忠謀：全球化與自由貿易幾乎已死 難再恢復

台積電創辦人張忠謀出席美國亞利桑那州新廠首部機台進廠典禮。（中央社）

「台灣半導體教父」台積電 創辦人張忠謀表示，地緣政治已經大幅改變晶片 製造業者面臨的局勢，同時警告「全球化和自由貿易幾乎已死」，不太可能回復。

日經亞洲報導，張忠謀6日出席台積電亞利桑那州新廠首部機台進廠典禮時表示，這是逾20年來台積電在美國設立的第一座先進晶片廠，若要成功，還有許多「艱鉅的工作」等待進行。

他把台積電最新的400億美元投資 計畫比擬為該公司1995年在美國首設工廠，當時距離台積電成立僅相隔八年。

張忠謀說：「27年過去了，半導體產業見證了世界的大幅轉變、世界的大幅地緣政治局勢轉變。」「全球化幾乎已死，自由貿易幾乎已死。許多人仍希望它們會回來，但我不認為它們將回來。」

此時正值各界日益擔憂，美國與中國在晶片議題上的緊張關係將把全球科技供應鏈分成兩個陣營。美國對中國晶片雄心壯志處處打擊，最近期的一次是在10月實施新的限制措施，讓台積電等企業更難服務在中國的客戶。

張忠謀也提到，由於他在美國接受教育並工作長達數十年，他曾經夢想在美國蓋一座晶片廠，但他首次的嘗試卻不順利。他說：「我原本認為是實現夢想，但它（第一座廠）遇到成本問題。我們遇到人的問題、遇到文化上的問題。夢想的實現變成一場惡夢成真。我們花了好幾年才從我的噩夢中解脫出來，因此我決定我必須延後這個夢想。」

在接下來的數十年，台積電聚焦在台灣本土建立先進晶片的產能，這一策略協助台積電維持壓低成本，並繼續磨練技術知識。

張忠謀說，移機典禮象徵在美國努力行動獲得回報的第一階階段落幕，「開始的浪漫正在消失，初期的興奮正在消失。還有許多艱鉅的工作」。