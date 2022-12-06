台積電亞州廠上機 張忠謀致詞：25年前夢想實現

台積電創辦人張忠謀親自出席美國亞利桑那州新廠首部機台進廠典禮。（中央社）

91歲的台積電 創辦人張忠謀6日也親自出席美國亞利桑納州 新廠首部機台進廠典禮，他說，他25年前希望在美設立半導體廠的夢想即將實現，他也證實，在亞利桑納廠聘僱的近600名工程師已經被派往台灣接受訓練。

綜合紐約時報和路透報導，張忠謀以往曾經質疑台積電在美擴大生產的可行性，但他6日也出現在鳳凰城的典禮上，與台積電高層主管用氣泡酒慶祝這座新廠的開設。

張忠謀站掛有一大面美國國旗和寫著「美國製未來」（A Future MAde in America）的巨大布條前致詞，為台積電赴美建廠背書，顯然是接受美國本土製晶片將無可避免增加的局面。

張忠謀說：「全球化幾乎已死。自由貿易幾乎已死。」他說，他長期來夢想在美國建造半導體廠，但他在1990年代末期在華盛頓州 進行的首次嘗試，名為WaferTech（台積電1996年在華盛頓州卡馬斯市設一座8吋晶圓廠WaferTech），變成了一場惡夢，而這次的鳳凰城計畫，「我們準備充足多了」。

張忠謀表示，亞利桑納州聘用的近600名工程師已被派往台灣接受培訓，「這是個很好的跡象，顯示我25年前的夢想現在要實現了」。