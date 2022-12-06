台積電亞州廠上機 張忠謀致詞：25年前夢想實現
91歲的台積電創辦人張忠謀6日也親自出席美國亞利桑納州新廠首部機台進廠典禮，他說，他25年前希望在美設立半導體廠的夢想即將實現，他也證實，在亞利桑納廠聘僱的近600名工程師已經被派往台灣接受訓練。
綜合紐約時報和路透報導，張忠謀以往曾經質疑台積電在美擴大生產的可行性，但他6日也出現在鳳凰城的典禮上，與台積電高層主管用氣泡酒慶祝這座新廠的開設。
張忠謀站掛有一大面美國國旗和寫著「美國製未來」（A Future MAde in America）的巨大布條前致詞，為台積電赴美建廠背書，顯然是接受美國本土製晶片將無可避免增加的局面。
張忠謀說：「全球化幾乎已死。自由貿易幾乎已死。」他說，他長期來夢想在美國建造半導體廠，但他在1990年代末期在華盛頓州進行的首次嘗試，名為WaferTech（台積電1996年在華盛頓州卡馬斯市設一座8吋晶圓廠WaferTech），變成了一場惡夢，而這次的鳳凰城計畫，「我們準備充足多了」。
張忠謀表示，亞利桑納州聘用的近600名工程師已被派往台灣接受培訓，「這是個很好的跡象，顯示我25年前的夢想現在要實現了」。
上一則
FB留言