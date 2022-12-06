民進黨籲國民黨支持排黑修法 別再噴口水

民進黨 發言人黃世杰今天指出，民進黨立法院黨團提出排黑修法，國民黨 團回應「可能對更生人不公平」，讓人質疑國民黨是否害怕得罪黨內眾多黑道中常委、議長和議員們，呼籲國民黨用行動支持修法，不用再噴政治口水。

國民黨則表示，民進黨如果真有心排黑，就應該先拿出務實辦法將黨內有黑道背景的黨公職先做處理，否則根本是在作秀、打假球。

黃世杰透過新聞稿指出，翻開媒體和公民組織在過去的調查就可以看出，國民黨涉入組織犯罪和各種司法案件的黨公職多如牛毛，議員當中具有前科比例也是最高。

黃世杰說，國民黨主席朱立倫提名 的地方黨部主委名單，被詬病充滿黑勢力。

黃世杰表示，民進黨早在2013年就已經祭出排黑條款，只要是參與組織犯罪、犯過毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪刑者，都無法加入民進黨，昨天也負責任提出修法方向要擴大排黑。可笑的是國民黨團竟回應「可能對更生人不公平」，之前黑道喊得震天響，一聽到要修法立刻軟趴趴，就怕影響到眾多涉黑議長、副議長和議員。

黃世杰並質疑，面對即將到來的正副議長選舉，國民黨和關注黑道的國民黨立委參選人王鴻薇是否要支持這些有黑金背景的人選。