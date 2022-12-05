台國防部：明年新制14天教召人數增加7000人

台國防部表示，今年開始實施的14天新制教召，各類編制武器射擊、戰鬥教練鑑測合格率都較去年有所成長。（記者洪哲政／攝影）

台國防部 表示，今年開始實施的14天新制教召，各類編制武器射擊、戰鬥教練鑑測合格率都較去年有所成長。明年規畫增加14天教召人數約7000人。

國防部7日受邀列席立法院外交及國防委員會，以「新式教召、後備戰士暨全民防衛動員署執行成效」為題提出專案報告。

國防部表示，為達「就地動員、就地訓練、就地備戰」目標，以未來戰場為背景，由三軍及後備指揮部等25個營（連）、1萬5031人，實施14天新式教召驗證，從原在營區報到及操課，改為結合「營戰術位置」報到及施訓，並依戰時分散部署實況，逐次驗證「連編成地」召訓。

國防部說，另5至7天教召年度排定9萬6878人，比照14天新式教召，從第3季起，改至戰術位置施訓，深入掌握作戰責任區地形地物及關鍵基礎設施分布，有助戰時迅速動員編成及完成作戰部署。

國防部指岀，為提升教召訓練鑑測強度，配合驗證14天新式教召訓練，各類編制武器原12小時增加為28小時，射擊訓練時數調增為2.3倍，射擊彈藥原86發增加為183發，增為2.2倍，各類編制武器射擊鑑測合格率較去年成長5.9至13.7％，有效提升後備軍人基礎戰力。

國防部表示，戰鬥教練課程時數，原12小時增加為56小時，增為4.7倍，依部隊任務，演練灘岸、縱深、城鎮作戰及重要目標防護等課目，訓練全程採戰術行軍結合戰鬥間各種狀況處置，經鑑測合格率較去年成長5.5至9.5％，有助磨練幹部指揮及部隊應處能力。

國防部表示，配合增編新訓旅及基幹人力等施訓能量，2023年規畫增加14天教召人數約7000人，並維持5至7天教召總量概等，將參據今年訓測作法，以持續精進戰技複訓成效。

國防部表示，為提高義務役召員參加14天教召待遇，行政院已於今年1月核定接受14天教召者，加成1.5倍支給津貼，軍官1350元台幣、士官1200元台幣、士兵1050元台幣。

國防部進一步表示，為提升參與教召意願及減輕企業負擔，國防部已於今年5月制定「後備軍人召集優待條例」，其中包括醫療、購物、住宿、召集獎金及企業減稅等優惠，持續由各召訓部隊向應召員擴大宣導，以維護後備軍人權益及福利 。而參加召集含志願參加達5次以上，自第5次起，每次完訓發給召集獎金。

而在後備戰士招募方面，國防部表示，今年招募專長經各軍種人力評估後，以陸、海、空軍中、高專長為主，招募目標49員，迄11月底已核定入營計46員，招募達成率94％。而依今年後備戰士人力運用實況，2023年規畫海、空軍仍維持相同專長需求。