蔡英文6日接見波蘭國會訪團 感謝贈台40萬劑AZ疫苗

台總統府發言人張惇涵。圖／台總統府提供

台總統府發言人張惇涵今天說，波蘭眾議院「波蘭－台灣國會小組」主席安佐率團抵達台灣，總統蔡英文 明天上午於總統府內接見訪問團；安佐及「波台國會小組」成員去年大力支持，促成波蘭捐贈台灣40萬劑AZ疫苗 。

「波台國會小組」主席安佐（Waldemar Andzel，另譯：安鄒）一行今天抵達台灣，進行至12月9日為期5天訪問行程。

總統府發言人張惇涵晚間表示，總統府表達誠摯歡迎，蔡英文明天上午於總統府內接見訪問團，就經貿、科技、教育等領域深入交換意見。

張惇涵說明，「波台國會小組」目前共有93位成員，是堅定支持台灣的重要力量，此行也是安佐第3度訪台。

張惇涵表示，近年波蘭與台灣國會交流密切深厚，波蘭各界更是堅定支持台灣的國際參與。特別是2021年9月全球深受疫情 影響之際，安佐及「波台國會小組」成員的大力支持，促成波蘭捐贈台灣40萬劑AZ疫苗；總統府再次向波蘭政府及國會，表達誠摯感謝。

張惇涵說，台灣與波蘭是共享普世價值民主夥伴，而深化與中東歐國家合作鏈結，亦是當前台灣對歐洲關係的發展重點。期盼透過此次面對面交流，進一步促進雙方在各領域的合作交流，讓台波民主夥伴關係更加緊密，並持續攜手強化全球民主韌性。