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開出國民黨內第一槍 蔡家福公開力挺侯友宜選總統

記者張睿廷／新北即時報導
台北縣前副縣長蔡家福（右）今日在新莊感恩茶會上公開表示，「我們做好準備，2024一起努力，繼續支持侯友宜」，等於是公開力挺新北市長侯友宜（中）參選2024總統大選。記者張睿廷／攝影
台北縣前副縣長蔡家福（右）今日在新莊感恩茶會上公開表示，「我們做好準備，2024一起努力，繼續支持侯友宜」，等於是公開力挺新北市長侯友宜（中）參選2024總統大選。記者張睿廷／攝影

新北市長侯友宜今下午前往新莊參加感恩茶會，侯友宜致詞結束時，台北縣前副縣長蔡家福邀請台下民眾齊喊「侯友宜凍蒜、侯友宜加油」，隨後便說，聽到支持聲如此大聲，就知道大家對侯友宜期待很高，國民黨主席朱立倫說過2024總統大選要提會贏的人選，大家心目中的人選是誰，應該都心裡有數，「我們做好準備，2024一起努力，繼續支持侯友宜」。

侯友宜金參加茶會時在台上致詞說，他們要好好做事，讓下一代比這代更好，自己會努力認真把握當下。新莊未來是大台北的中心，是古老的都市，自己身為新北市長，以新莊人為傲，大家都是新莊人、新北市人。

致詞結束時，蔡家福拿起麥克風，帶著台下觀眾說要回味一下，便開始喊「侯友宜凍蒜、侯友宜凍蒜，友宜友宜凍蒜棟蒜」、「侯友宜加油、侯友宜加油」，台下群眾都跟著喊，氣氛相當熱絡。

蔡家福接著說，聽到聲音這麼大，就知道大家對侯友宜期待很高，國民黨主席朱立倫也提過，說2024總統大選要提會贏的人選，看大家心目中是誰，應該心裡都有數了，「我們做好準備，2024一起努力，繼續支持侯友宜」。

外界之前都有討論在新北市長選戰中大勝對手45萬票的侯友宜是否可能參選總統，不過都在分析階段，蔡家福此舉可說是在黨內開出第一槍，公開拱侯友宜出戰，參加2024總統大選。

侯友宜 國民黨

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