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澳洲跨黨派議員訪台 總理艾班尼斯表態不會同行

中央社雪梨3日即時報導
澳洲總理艾班尼斯。（美聯社）
澳洲總理艾班尼斯。（美聯社）

澳洲跨黨派國會議員預計將到台灣進行據報為期五天的訪問，目的在傳遞澳洲盼維護印度太平洋地區和平的訊息。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示不會隨代表團訪台。

澳洲報紙3日報導，此次訪台成員包括執政工黨（Labor Party）及在野自由黨/國家黨聯盟（Liberal-National coalition）國會議員，一行人明天將飛抵台灣，是澳洲2019年以來首個這類訪台代表團。

路透報導，艾班尼斯3日形容這趟訪台之行是「後座議員」訪問，並非政府主導性質。

艾班尼斯在南澳州（South Australia）蘭馬克鎮（Renmark）告訴記者：「在談到中國和支持台灣維持現狀時，跨黨派立場仍然一致。」

被問及此次政治人物出訪的用意時，艾班尼斯說：「我不清楚，我不會去，各位應該問他們。」

此次出訪名單包括國家黨（National Party）領袖喬伊斯（Barnaby Joyce），他的發言人已向路透證實此事。據說另有兩位工黨國會議員也將同行。

報導說，此行獲台灣的外交部支持，澳洲代表團據說將會晤總統蔡英文及外交部長吳釗燮。

報導指出，這次出訪屬保密性質，以防中國駐坎培拉外交人員遊說相關人員取消訪台，據說此行也將包含針對安全、貿易、農業及原住民事務的會議。

澳洲 原住民 蔡英文

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