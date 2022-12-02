藍促徹查陳明通國發所學生論文 教長：將和台大了解

潘文忠表示，會進一步跟大學了解，後續也會由教育部提供論文比對檢視系統，讓每個學校辦理審議時都能參考。（本報資料照片）

繼新竹市前市長林智堅 後，桃園市長鄭文燦碩士論文也被台大學倫會認定抄襲，撤銷國發所碩士學位。外界呼籲，台大應該擴大徹查陳明通的學生論文品質，教育部 長潘文忠台北時間3日被問到會不會要國發所徹查？他表示，會進一步跟大學了解，後續也會由教育部提供論文比對檢視系統，讓每個學校辦理審議時都能參考。

潘文忠今天出席台灣閱讀節嘉年華開幕活動，接受媒體聯訪時表示，各大學對學術論文均依照學位授予法和相關學術倫理規範審議，各大學將審定結果通報教育部，一直以來都是依照既定程序辦理。

媒體追問是否會對台大疏失追究責任？潘文忠則說，各大學相關均對論文指導、審議有相關規範，會請各大學遵守，尤其是對於學位論文檢視，後續將由教育部提出相關比對系統，讓每個學校辦理學生論文審議時都能有所參考。

外傳屏東縣長潘孟安亦遭檢舉，外界呼籲，台大應該擴大徹查陳明通的學生論文品質，媒體提問教育部是否要求國發所全面徹查？潘文忠則表示，台大正在對國發所進行了解，教育部也會進一步跟大學確認。

林智堅、鄭文燦均為陳明通門生，兩人論文遭撤但對外態度不同，鄭文燦致歉並表示不會提起申訴；而林智堅中華大學、台大學位遭雙殺，隨後便表示要提出訴願。教育部則表示，刻正依訴願法、行政院及各級行政機關訴願審議委員會審議規則規定辦理中。