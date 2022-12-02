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曾說不當「最快落跑議員」 民進黨批王鴻薇自打臉

中央社台北2日電
國民黨台北市議員王鴻薇。（記者許正宏／攝影）
國民黨台北市議員王鴻薇。（記者許正宏／攝影）

台北市議員王鴻薇登記參選北市第3選區立委補選，民進黨指王鴻薇曾說不會當「史上最快落跑議員」，如今自己打臉自己，還沒就職議員，就落跑去選立委，台北市民能接受嗎。

台北市第3選區（中山、北松山）立委補選明年1月8日投票，國民黨徵召台北市議員王鴻薇角逐北市第3選區立委補選，黨主席朱立倫、台北市長當選人蔣萬安等人陪同登記，王鴻薇說，責任無法迴避選擇承擔；蔣萬安指王鴻薇是最好的人選。

民進黨2日在臉書發文表示，11月30日的王鴻薇，對媒體說不當「史上最快落跑議員」，堅持拒絕參加台北市的立委補選，還強調即使黨中央強行徵召也不會參選。

民進黨指出，12月2日的王鴻薇，在國民黨大咖的陪同下，高調登記台北市第3選區的立委補選，議員連任未上任就跑去選立委，就是「史上最快落跑議員」。

民進黨表示，回顧過去，王鴻薇的爭議很多，大家記憶最深的，就是亂用舊照，製造台中淹水的假訊息，還烏龍爆料高雄市長陳其邁未返還醫學院公費。事後證明，都是王鴻薇在亂爆料，只為自己的聲量與政治操作。如今，自己打臉自己，還沒就職議員，就落跑去選立委，這樣的立委，台北市民能接受嗎。

民進黨 國民黨 醫學

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