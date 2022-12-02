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台大碩士論文遭撤銷 鄭文燦：願坦然面對 願再一次致歉

記者鄭國樑、許維寧、程遠述、林縉明、蔡晉宇、歐陽良盈、李定宇／連線即時報導
桃園市長鄭文燦台大論文涉抄襲遭撤銷，鄭文燦2日出席中華郵政桃園物流園區，神情若有所思。記者季相儒／攝影
桃園市長鄭文燦台大論文涉抄襲遭撤銷，鄭文燦2日出席中華郵政桃園物流園區，神情若有所思。記者季相儒／攝影

繼新竹市前市長林智堅後，桃園市長鄭文燦碩士論文也被台大學倫會認定抄襲，撤銷碩士學位。鄭文燦2日發表聲明表示，他在學倫會已對論文引述瑕疵說明原因並致歉，如今論文結果出來，「我願意再一次致歉」，也不會提訴願。台大表示，學術倫理與誠信是研究基本要求，台大堅持學術名譽，不會含糊以對。

10月遭實名檢舉三成抄襲

桃園市議員候選人游智彬和新黨發言人陳麗玲今年10月指控，鄭文燦在台大國發所在職專班的碩士論文抄襲率達30.27%、1222處未加註，並質疑槍手代寫，「根本就是林智堅論文門翻版」；兩人向台大實名檢舉鄭文燦違反學術倫理。游智彬2日說，鄭文燦聲明說沒抄襲動機，但為何不說明造假和槍手代寫的質疑？

鄭文燦2日出席公開活動時即傳出台大審定結果已出爐，但他未回應記者詢問便離開，隨後取消所有公開行程。鄭文燦聲明表示，因當時時空無法進行實證研究，故以文獻分析法進行，先後參考書籍、期刊、網路文獻超過百餘種，論文寫作引述廣泛，未抄襲單一論文，也沒有抄襲動機。

鄭文燦說，因碩士論文參考資料較多、核對時間不足，學倫會採用最新相似性比對軟體結果，發現碩士論文未註明來源出處的段落；他出席學倫會時即表示，碩士論文具有見解原創性，但部分內容未引述出處，係因論文寫作過程疏忽，若當時國發所有相似性軟體比對的要求，他會把內容出處全以註腳方式列出。

鄭文燦說，基於熱愛、尊重母校台大，雖有所遺憾，但願意坦然面對現在以嚴謹學術規範的審定結果，「我願意再一次致歉」；他也表示，深深感謝國發所各課程的授課及論文指導教授。

林佳龍：口試不會比對資料

鄭文燦論文指導教授是國安局長陳明通、口試委員是交通部前部長林佳龍。國安局2日表示，「有關陳教授問題，國安局沒有評論」，林佳龍2日表示，外部口試委員不會逐一比對資料來源，涉及個人學術倫理及規範問題，應回歸既有機制釐清。

指導教授陳明通仍在調查

外傳台大將永不聘任陳明通，台大2日表示，相關調查仍依程序調查中。文化大學大傳系教授王翔郁表示，學生抄襲，指導教授需負最大責任，陳明通應知所進退、請辭負責。

同樣畢業於台大國發所碩士班並師承陳明通的屏東縣長潘孟安，也傳出遭檢舉論文瑕疵，台大2日表示，程序保密，不揭露相關訊息。至於民進黨立委蔡適應博士論文被檢舉涉及抄襲，國立台北大學2日完成審查，下午將處理結果以掛號寄交檢舉人、被檢舉人。

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