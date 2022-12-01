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不只5奈米 彭博：台積電下周宣布在美生產4奈米晶片

編譯林奇賢、葉亭均／綜合外電
台積電。（路透）
台積電。（路透）

彭博資訊引述知情人士報導，台積電亞利桑納廠2024年投產時將提供4奈米晶片，較原先公開的5奈米升級，原因是蘋果等美國客戶要求台積電供應更先進製程的晶片。

知情人士說，預期台積電會在6日舉行亞利桑納廠上機典禮時宣布上述這項新計畫。美國總統拜登、商務部長雷蒙多預定將出席這場典禮。

這座晶圓廠原定生產5奈米晶片，儘管5奈米是當前的先進製程，但到了2024年會有更先進的製程。知情人士說，台積電也將致力於在附近設第二座工廠，以生產更先進的3奈米晶片。

消息人士說，台積電先前表示，亞利桑納廠每月將生產20000片晶圓，不過，產量可能會從原定的計畫提高。蘋果將使用其中約三分之一的產能。

蘋果和其他大型科技公司仰賴台積電生產晶片，而最新的改變代表他們將能夠從美國本土取得更多晶片。蘋果執行長庫克先前曾向員工表示，公司計畫從台積電的亞利桑納廠取得晶片。

消息人士說，庫克預定也會參加台積電亞利桑納廠的上機典禮。

台積電的代表人士不願對上述消息置評。蘋果則未立即回應置評請求。

根據知悉討論內容的消息人士透露，除了蘋果外，超微與輝達等台積電的客戶都已請求台積電在亞利桑納廠生產更先進的晶片。

超微執行長蘇姿丰和輝達執行長黃仁勳預期也會出席。亞利桑納廠的上機典禮。超微和輝達的公司代表不願置評。

消息人士說，台積電的客戶已要求該公司同時在美國和台灣採用最新技術，這有助於實現拜登政府要在美國本土生產更多先進晶片的目標。然而，台積電未予以承諾，而且台灣官員和台積電的主管曾表示，打算把最新技術保留在台灣本土。

台積電 晶片 蘋果

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