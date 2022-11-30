我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

購買高里程二手車 一定要注意的5件事

一洲焦點／清零封控何時了？江澤民去世與學生運動挑戰

助戰死烏克蘭志願軍 家屬帶骨灰回台 外交部：哀悼致敬

記者程遠述、黃仲明／台北即時報導
花蓮青年曾聖光加入烏克蘭志願軍不幸陣亡，曾聖光的母親（中）、妻子（右）及姊姊（左）今天搭機返台。記者黃仲明／攝影
花蓮青年曾聖光加入烏克蘭志願軍不幸陣亡，曾聖光的母親（中）、妻子（右）及姊姊（左）今天搭機返台。記者黃仲明／攝影

台外交部表示，曾聖光加入志願軍赴烏克蘭前線激戰區參戰不幸罹難，其骨灰在台灣、烏克蘭雙邊協調合作下，由曾聖光家屬於今天搭機護持返國，除再次對罹難戰士及家屬表達最深的哀悼與敬意，也對烏克蘭政府、軍方及烏國友人的協助申致謝忱。

外交部表示，曾聖光不幸罹難消息傳出後，外交部於第一時間與家屬保持密切聯繫，並迅速與烏國相關單位聯繫確認曾聖光遺體安置及後續運送處理程序。

外交部於11月7日緊急核發曾聖光家屬護照等旅行文件，協助於同日晚間搭機前往鄰近的波蘭，由台駐波蘭代表處接機照料，並協助辦理入境烏國簽證及相關文件，陪同家屬驅車由華沙前往烏國利沃夫市(Lviv)，出席11月14日由烏國軍方特別安排在該市舉辦的隆重追思儀式。

外交部指出，為讓罹難戰士英靈早日返鄉安息，外交部依照家屬意願，持續與烏國軍方協調加速處理遺體火化及運送返國事宜，外交部長吳釗燮也隨時關切相關進展，並曾致電家屬，表達慰問與關心。

外交部表示，對於曾聖光在烏克蘭前線英勇作戰、犠牲生命再度申致最誠摯的哀悼，也為其協助烏國人民捍衛自由民主的堅毅精神表達敬意，外交部將持續協助家屬完成最後返國程序，讓罹難戰士的英靈在家屬陪同下返鄉安息。

烏克蘭 簽證

上一則

中國商務部對台灣進口聚碳酸酯行反傾銷立案調查

延伸閱讀

BBC記者被上海警察逮捕毆打 中外交部：他沒表明身分

BBC記者被上海警察逮捕毆打 中外交部：他沒表明身分
拜習會後中美關係 中外交部：促進人文交流和民間往來

拜習會後中美關係 中外交部：促進人文交流和民間往來
美期中選舉底定 台外交部：美國會友台態勢不變

美期中選舉底定 台外交部：美國會友台態勢不變
烏國情報局大舉搜索千年歷史修道院 欲抓俄間諜

烏國情報局大舉搜索千年歷史修道院 欲抓俄間諜

熱門新聞

台灣九合一地方大選於台灣時間26日投開票，本次選舉將選出未來四年的六都與各縣市首長、議員以及里長。（本報資料照片）

台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看

2022-11-26 07:57
民進黨大敗，綠營怒嗆「三大戰犯」難辭其咎。(本報系資料照)

民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎

2022-11-26 07:32
北市候選人蔣萬安 。圖／取自蔣萬安臉書

蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱

2022-11-26 07:22
九合一選舉今天投票，蔡英文總統早上前往投票，並鼓勵大家踴躍投票，這是實踐民主最重要的時刻。(台北市攝影記者聯誼會／提供)

史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席

2022-11-26 08:17
九合一選舉結果出爐，民進黨大敗，創下史上最慘成績，身兼民進黨主席的蔡英文總統（左）與與民進黨秘書長林錫耀（右）晚上在中央黨部召開「2022年地方選舉結果」記者會發表談話，表示即刻辭去黨主席一職。 圖／聯合報系資料照片

「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖

2022-11-26 11:13
九合一選舉，民進黨慘敗，身兼民進黨主席的蔡英文總統（左）辭去黨主席一職，並與民進黨秘書長林錫耀（右）向台灣民眾鞠躬。（記者林伯東／攝影）

潰敗…民進黨砲口對內 轟英系放任側翼 林智堅1人毀2都

2022-11-26 21:01

超人氣

更多 >
金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變
世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌

世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌
痛罵西方霸權的「戰狼」趙立堅 私下小鮮肉照曝光

痛罵西方霸權的「戰狼」趙立堅 私下小鮮肉照曝光
克魯曼：獨裁政權不認錯 中國輸掉抗疫之戰

克魯曼：獨裁政權不認錯 中國輸掉抗疫之戰
機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職

機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職