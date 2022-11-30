助戰死烏克蘭志願軍 家屬帶骨灰回台 外交部：哀悼致敬

花蓮青年曾聖光加入烏克蘭志願軍不幸陣亡，曾聖光的母親（中）、妻子（右）及姊姊（左）今天搭機返台。記者黃仲明／攝影

台外交部表示，曾聖光加入志願軍赴烏克蘭 前線激戰區參戰不幸罹難，其骨灰在台灣、烏克蘭雙邊協調合作下，由曾聖光家屬於今天搭機護持返國，除再次對罹難戰士及家屬表達最深的哀悼與敬意，也對烏克蘭政府、軍方及烏國友人的協助申致謝忱。

外交部表示，曾聖光不幸罹難消息傳出後，外交部於第一時間與家屬保持密切聯繫，並迅速與烏國相關單位聯繫確認曾聖光遺體安置及後續運送處理程序。

外交部於11月7日緊急核發曾聖光家屬護照等旅行文件，協助於同日晚間搭機前往鄰近的波蘭，由台駐波蘭代表處接機照料，並協助辦理入境烏國簽證 及相關文件，陪同家屬驅車由華沙前往烏國利沃夫市(Lviv)，出席11月14日由烏國軍方特別安排在該市舉辦的隆重追思儀式。

外交部指出，為讓罹難戰士英靈早日返鄉安息，外交部依照家屬意願，持續與烏國軍方協調加速處理遺體火化及運送返國事宜，外交部長吳釗燮也隨時關切相關進展，並曾致電家屬，表達慰問與關心。

外交部表示，對於曾聖光在烏克蘭前線英勇作戰、犠牲生命再度申致最誠摯的哀悼，也為其協助烏國人民捍衛自由民主的堅毅精神表達敬意，外交部將持續協助家屬完成最後返國程序，讓罹難戰士的英靈在家屬陪同下返鄉安息。