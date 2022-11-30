我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／夏威夷火山爆發 會帶來什麼危害？

淘寶、小紅書變黑白…中國網友嚇壞 以為手機中毒

台大亮燭光聲援白紙運動 學生：不站出來對不起自己

記者許維寧／台北即時報導
台大今晚舉行燭光悼念會，參加學生點燃燭光，手拿白紙，在雨中為烏魯木齊大火逝世者默哀，並聲援中國「白紙革命」。記者胡經周／攝影
台大今晚舉行燭光悼念會，參加學生點燃燭光，手拿白紙，在雨中為烏魯木齊大火逝世者默哀，並聲援中國「白紙革命」。記者胡經周／攝影

中國民眾因不滿疫情封控，民間發起「白紙運動」，近日於各大城市遍地開花。國立台灣大學學生今晚於校園內自主發起燭光悼念會，師生不畏低溫風雨，現場聚集約兩百多人。一名曾在北京生活十年的國際學生出面聲援，他表示，中國學生哪怕身在國外，但家人留在國內就有一條無形的鎖鏈拴著，人權不分國界，呼籲各界支持海內外追求民主的中國人。

台大學生今晚自發於校內總圖書館前發起聲援白紙運動燭光晚會，現場聚集約兩百多人，其中更可見外教、國際學生面孔，更有國際學生手持「剷除惡習」標語到場聲援，也吸引藏族、維吾爾族、香港民運等支持者聚集。

一名國際學生特別到場聲援，他指出，中國的民主化其實跟台灣息息相關。很多中國人正遭受苦難，政府以清零為藉口無視人民權益，更用科技創造空前的專制制度，正面對抗者代價可能是自己的人生。

台大今晚舉行燭光悼念會，現場聚集約兩百名學生。記者胡經周／攝影
台大今晚舉行燭光悼念會，現場聚集約兩百名學生。記者胡經周／攝影

該名國際學生受訪時談到，曾在北京住了十年，甚至家人仍在北京，希望外界能理解中國學生的處境，哪怕有一天離開了，還是有一條無形的鏈子拴著。他談到，如果一直留在母國，大概不會如此強烈反對極權，但看見中國同學很痛苦，「哪怕我離開了，都覺得比起我的老家，我對北京更熟悉、感情更深。」如果身在自由國度還不出面聲援，對不起自己也對不起同儕，也呼籲各界支持海內外追求民主的中國人。

一名政治系陳姓學生表示，部分民眾認為白紙運動不算民主運動、中國是敵對國，但身在極權社會想要行動必須冒很大的風險，如果自由是台灣相信的價值，就應該給予支持。希望世界上每個人都有表達集會、結社的權利。

台大學生會會長孫語謙表示，台大學生會支持中國各地抗議的群眾，希望行動能成為開端，鼓勵市民真正做一位公民。學生會正向學校提出申請，至12月底，將於第一活動中心申請設置連儂牆。

孫語謙表示，只要當對象不再被標註為民族恐怖份子、不信奉特定宗教，而是一般中國市民，中國民眾或許就能了解，只要是共產黨統治下的市民就可能遭受迫害，也許市民可因經濟資本在封控中降低不便，但依然不能忽略統治者壓迫的本質。

孫語謙指出，極權統治不會挑選對象，人民也無法透過服從避免受迫害，極權統治甚至會輸出、擴散影響其他國家人民，只要中國作為極權政體，就可能藉由經濟影響他國，國際社會就無法置身事外。

台大今晚舉行燭光悼念會，標語寫下願逝者安息、願生者反抗。記者胡經周／攝影
台大今晚舉行燭光悼念會，標語寫下願逝者安息、願生者反抗。記者胡經周／攝影

北京 白紙運動 疫情

上一則

吳怡農受徵召參選北市第三選區立委補選 提2競選承諾

延伸閱讀

中國人社交媒體哀悼江澤民 網友藉機暗諷習近平

中國人社交媒體哀悼江澤民 網友藉機暗諷習近平
江澤民96歲病逝 曾提出「三個代表」 思想結晶入憲法

江澤民96歲病逝 曾提出「三個代表」 思想結晶入憲法
蘇貞昌留任閣揆 游盈隆：有這種執政團隊是人民不幸

蘇貞昌留任閣揆 游盈隆：有這種執政團隊是人民不幸
懼人民聲音 蔡習一個樣

懼人民聲音 蔡習一個樣

熱門新聞

台灣九合一地方大選於台灣時間26日投開票，本次選舉將選出未來四年的六都與各縣市首長、議員以及里長。（本報資料照片）

台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看

2022-11-26 07:57
民進黨大敗，綠營怒嗆「三大戰犯」難辭其咎。(本報系資料照)

民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎

2022-11-26 07:32
北市候選人蔣萬安 。圖／取自蔣萬安臉書

蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱

2022-11-26 07:22
九合一選舉今天投票，蔡英文總統早上前往投票，並鼓勵大家踴躍投票，這是實踐民主最重要的時刻。(台北市攝影記者聯誼會／提供)

史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席

2022-11-26 08:17
九合一選舉結果出爐，民進黨大敗，創下史上最慘成績，身兼民進黨主席的蔡英文總統（左）與與民進黨秘書長林錫耀（右）晚上在中央黨部召開「2022年地方選舉結果」記者會發表談話，表示即刻辭去黨主席一職。 圖／聯合報系資料照片

「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖

2022-11-26 11:13
九合一選舉，民進黨慘敗，身兼民進黨主席的蔡英文總統（左）辭去黨主席一職，並與民進黨秘書長林錫耀（右）向台灣民眾鞠躬。（記者林伯東／攝影）

潰敗…民進黨砲口對內 轟英系放任側翼 林智堅1人毀2都

2022-11-26 21:01

超人氣

更多 >
金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變
世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌

世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌
痛罵西方霸權的「戰狼」趙立堅 私下小鮮肉照曝光

痛罵西方霸權的「戰狼」趙立堅 私下小鮮肉照曝光
克魯曼：獨裁政權不認錯 中國輸掉抗疫之戰

克魯曼：獨裁政權不認錯 中國輸掉抗疫之戰
世足賽／美國1:0氣走伊朗 晉級16強

世足賽／美國1:0氣走伊朗 晉級16強