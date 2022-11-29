英國會外委會訪團訪台 牽動台英中關係受矚目

英國國會外交委員會召集人凱恩斯。(中央社)

英國 國會下議院外交委員會官方訪問團今天抵台訪問，外委會發表聲明說，委員會成員本周訪問台灣，以拜會台總統蔡英文 和其他高層官員。委員會並將在12月2日舉行記者會。

路透報導，訪台之行是外交委員會檢討英國對印太地區外交政策的工作之一。英國政府在脫離歐洲聯盟（EU）後，已將對印太關係視為經濟和外交優先要務。

英國國會外委會主席克恩斯（Alicia Kearns）表示：「訪問台灣之行早已是本委員會的優先事項。」

她說：「全球安全繁榮所面臨的諸多挑戰，使得民主國家之間的建設性關係更加重要，一如英國和台灣之間的關係。」

外委會官方訪團今天至12月3日訪問台灣，將晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、經濟部、陸委會等，並將與立法院交流。

訪團成員包括執政保守黨的外委會主席克恩斯、史密斯（Royston Smith）、工黨的伯恩（Liam Byrne）、蘇格蘭民族黨的麥克唐納（Stewart Malcolm McDonald）與無黨籍的奎爾（Neil Coyle）等5位跨黨派議員，以及外委會秘書處職員，團員均為第一次訪台。

英國國會外委會原定今年2月訪問台灣，但受疫情、首相改選等諸多因素影響數次延期，隨後陸續有消息指出，訪團預定11或12月成行。

英國國會近來基於國家安全等理由，對北京 的立場日益強硬。外委會的訪台日期以及此行將如何牽動台英與英中關係，備受矚目。

英國和中國已陷入一些同時出現的外交爭執中，包括和台灣有關的爭執。