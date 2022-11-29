孫曉雅：台選舉展人民意志 美軍售助台自衛立場不改

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）舉行記者會。記者程遠述／攝影

美國在台協會（AIT ）處長孫曉雅 （Sandra Oudkirk）今在內湖美國在台協會舉行記者會。孫曉雅被問到對台灣大選的看法時表示，這次是自由、公平的選舉，充分展現選民意志，而不管現在或未來當選者是誰，美國都會認真看待「台灣關係法 」下的責任，以適當符合台灣自衛所需要的軍售等，維持幫助台灣發展自我防衛能力的立場。

也有媒體問孫曉雅，怎麼看台總統蔡英文選前「民進黨選輸、國際間對台看法會改變」說法，孫曉雅未正面回應，僅表示AIT都積極閱讀媒體報導和分析，試著了解選舉代表意義，而地方議題在地方大選扮演重要角色 。

此為孫曉雅自2021年7月上任處長以來的第二場記者會，媒體先是問孫曉雅隊台灣九合一大選結果看法，再問孫說，怎麼看聯電前董事長曹興誠稱，選舉結果會被認為是民意支持「主張親中避戰的國民黨」，會影響國際挺台意願，美國民意甚至會說不可以提供先進武器給台灣。

孫曉雅則表示，這是一場自由、公平的選舉，充分展現選民意志，她1990年代訪台時台灣才剛開始民主轉型，現在台灣每個人都應該為民主轉型發展的迅速都感到驕傲，她認為就外國人來看，不用懷疑這場選舉能充分表現選民意志，「這是很棒的」。

孫曉雅也指出，避免戰爭是所有政策制定者、政治人物等的共同責任，因為戰爭是慘絕人寰的悲劇，所有人都應全力盡責避免戰爭，而美國對台軍售，就是要讓台灣有所需要的自我防衛能力，嚇阻（deter）戰爭與衝突發生。

孫曉雅強調，美國認真看待在「台灣關係法」下責任，數十年來，美國都與民選代表合作，草擬適當符合台灣自衛所需要的軍售計畫，未來也都會這樣做，不論選舉結果如何、由誰當選「美國都會這樣做 」。

孫曉雅面對媒體不斷追問選舉議題，也一度幽默地開玩笑說「以後不應該在選舉後開記者會」。