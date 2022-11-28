「白紙革命」延燒 台政壇齊聲呼籲北京正視民意
針對中國民眾發起「白紙運動」，台灣政壇也齊聲呼籲北京當局正視民意。民進黨28日指出，人民向政府表達訴求是基本權利，中共當局必須正視人民的聲音。國民黨29日表示，近期多起抗議防疫隔離政策事件發生，衝突的擴大絕非任何人所樂見；更不希望持續下去，造成無法挽回的遺憾。
民進黨28日晚間透過新聞稿呼籲，中共當局應該聽取人民的聲音，真正做到為人民服務，而非只是透過軍警暴力鎮壓人民。
民進黨表示，現在中國各地人民上街要求解封、自由，反應的只是中國民眾最基本的心聲，中共當局應該思考如何適當修正當前防疫措施，積極回應中國民眾的訴求。
民進黨呼籲，基於人道關懷與支持民主自由的立場，國際社會與台灣各界都應持續關注中國當前的局勢發展。
國民黨29日也發出聲明稱，除了表達與自由人權站在一起的立場外，更呼籲大陸當局應正視大陸人民需求，以科學及醫學角度適度放寬「疫情控管措施」，在防疫和人民生活中取得平衡，更要避免衝突持續擴大。
國民黨表示，基於捍衛自由民主的立場，與大陸的淵源、和對於兩岸關係的責任感，高度關心此事，希望北京政府能夠謹慎應對，做出符合兩岸人民期望的處置與改變。
黃珊珊：是人民對暴政的怒吼
親民黨籍的台北市前副市長黃珊珊29日也說，她要沉重呼籲中共當局，必須嚴肅看待人民的反抗與訴求，拆除路牌、抓人示警、強押算帳、言論管控等等壓制作法，已經無法撲滅人民的怒火；作為民主自由堡壘的台灣，應當挺身而出給予關懷支援。
黃珊珊在臉書上表示，近日由烏魯木齊蔓延到中國其他城市的白紙革命，已經透過社群媒體向全世界展示，即使只是高舉一張白紙，無聲的力量就足以震懾世人，因為上面承載的是自由的重量，是人民的意志，更是對暴政的怒吼。
黃珊珊說，人民追求自由人權的意念，放諸四海皆然。而政府是為服務眾人而存在，正視人民苦痛、採取適當回應，理解民心才能真正化解民怨。
黃珊珊說，台灣才剛剛經歷過一場民主洗禮，她希望選舉過後，大家能關心這個重要事件。不論事件未來發展如何，台灣作為民主自由的堡壘，應當挺身而出給予關懷支援，不只彰顯所堅信的核心價值，更要提醒自己，必須珍惜與捍衛得來不易的民主憲政與自由生活。
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