「白紙革命」延燒 台政壇齊聲呼籲北京正視民意

中國多地陸續傳出藉悼念新疆烏魯木齊火災遇難者表達對防疫封控政策的不滿。台北的自由廣場27日晚間也出現聲援活動，現場有鮮花、悼念文與寫有各種支持口號的字條或看板。（中央社）

針對中國民眾發起「白紙運動 」，台灣政壇也齊聲呼籲北京當局正視民意。民進黨 28日指出，人民向政府表達訴求是基本權利，中共當局必須正視人民的聲音。國民黨 29日表示，近期多起抗議防疫隔離政策事件發生，衝突的擴大絕非任何人所樂見；更不希望持續下去，造成無法挽回的遺憾。

民進黨28日晚間透過新聞稿呼籲，中共當局應該聽取人民的聲音，真正做到為人民服務，而非只是透過軍警暴力鎮壓人民。

民進黨表示，現在中國各地人民上街要求解封、自由，反應的只是中國民眾最基本的心聲，中共當局應該思考如何適當修正當前防疫措施，積極回應中國民眾的訴求。

民進黨呼籲，基於人道關懷與支持民主自由的立場，國際社會與台灣各界都應持續關注中國當前的局勢發展。

國民黨29日也發出聲明稱，除了表達與自由人權站在一起的立場外，更呼籲大陸當局應正視大陸人民需求，以科學及醫學角度適度放寬「疫情控管措施」，在防疫和人民生活中取得平衡，更要避免衝突持續擴大。

國民黨表示，基於捍衛自由民主的立場，與大陸的淵源、和對於兩岸關係的責任感，高度關心此事，希望北京政府能夠謹慎應對，做出符合兩岸人民期望的處置與改變。

黃珊珊：是人民對暴政的怒吼

親民黨籍的台北市前副市長黃珊珊29日也說，她要沉重呼籲中共當局，必須嚴肅看待人民的反抗與訴求，拆除路牌、抓人示警、強押算帳、言論管控等等壓制作法，已經無法撲滅人民的怒火；作為民主自由堡壘的台灣，應當挺身而出給予關懷支援。

黃珊珊在臉書上表示，近日由烏魯木齊蔓延到中國其他城市的白紙革命，已經透過社群媒體向全世界展示，即使只是高舉一張白紙，無聲的力量就足以震懾世人，因為上面承載的是自由的重量，是人民的意志，更是對暴政的怒吼。

黃珊珊說，人民追求自由人權的意念，放諸四海皆然。而政府是為服務眾人而存在，正視人民苦痛、採取適當回應，理解民心才能真正化解民怨。

黃珊珊說，台灣才剛剛經歷過一場民主洗禮，她希望選舉過後，大家能關心這個重要事件。不論事件未來發展如何，台灣作為民主自由的堡壘，應當挺身而出給予關懷支援，不只彰顯所堅信的核心價值，更要提醒自己，必須珍惜與捍衛得來不易的民主憲政與自由生活。