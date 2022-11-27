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藍營2024最強組合 她點名「侯盧配」稱朱已錯過時機

BBC記者採訪上海反封控 遭警毆打逮捕

國民黨2024最強組合 她點名「侯盧配」稱朱已錯過時機

記者林麗玉／台北即時報導
新北市長侯友宜（左）、台中市長盧秀燕（右）被視為藍營「最強組合」。（中央社）
新北市長侯友宜（左）、台中市長盧秀燕（右）被視為藍營「最強組合」。（中央社）

國民黨前立委羅淑蕾28日接受媒體人黃暐瀚專訪，提到2022選舉結果，羅淑蕾說，國民黨2024要加油，以台北市長這一仗，其實國民黨沒有贏（民進黨），若無黨籍黃珊珊沒有選，年輕人的票若3分之2投給陳時中、3分之1到蔣萬安，情況就會不一樣。國民黨2024最強候選人就是新北市長侯友宜，若再搭配台中市長盧秀燕「侯盧配」，那就很強了。

羅淑蕾說，國民黨主席朱立倫已經錯過時機點，「敗在換柱」，當時朱立倫其實很想選，但國民黨的人就是「愛吃假小心」，要萬人擁戴，若當時朱立倫不要在那邊扭扭捏捏，就要勇敢站出來說要選。當年朱立倫不要演換柱那齣戲，現在不會這樣。

羅淑蕾說，國民黨2024最強候選人，她認為就是侯友宜，若再搭配盧秀燕，那就很強，不過主持人問，兩個直轄市長離開？羅淑蕾說，你補選一個、跟補選兩個也差不多，這就是國民黨的最強組合。

主持人問，若黨主席朱立倫要選怎麼辦？羅淑蕾說，朱立倫他錯過時機點了，他敗在換柱，當時他其實很想選，國民黨的人就是「夭鬼假細禮」，要萬人擁戴，當時朱立倫不要在哪邊扭扭捏捏，就勇敢站出來說要參選，氣勢就不一樣，不要怕被攻擊，政治人物本來就是一體兩面，假如當年朱立倫不要去演換柱那齣戲，今天不會這樣。

另外，她說，朱立倫當年提名的那些不分區，不認為有戰鬥力，國民黨中央要好好去思考這個問題，朱立倫沒辦法，就真的不要選，2024直接徵召侯友宜、盧秀燕，現在國民黨內，還有誰比侯友宜強？所以只要侯友宜出來，國民黨才有希望，當然要推有希望的人出來選，朱立倫本身評估不會贏，何必？甚至如果侯友宜當上總統，朱立倫還可以去當行政院長，真正內政、對人民有利的，是要有好的行政院長。

羅淑蕾說，從2022選舉結果看，國民黨要加油，其實台北市國民黨沒有贏，若黃珊珊沒有選，年輕人的票3分之2到陳時中、3分之1到蔣萬安，結果就不一樣。

黃暐瀚也問羅淑蕾，侯友宜選前就被對手林佳龍頻攻擊可能選上落跑選2024，結果侯友宜還是拿下這麼高票，代表民眾可以接受侯友宜選2024？羅淑蕾說，不管立委任內、縣市首長任內落跑的也不只有他，不過侯友宜還是國民黨最強的2024候選人。

國民黨前立委羅淑蕾接受媒體人黃暐瀚專訪。(直播影片截圖)
國民黨前立委羅淑蕾接受媒體人黃暐瀚專訪。(直播影片截圖)

國民黨 侯友宜 陳時中

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