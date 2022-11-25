九合一選舉決勝負 估6.5萬人染新冠無法投票

25日晚選前之夜，府院黨大軍挺進雙北，藍綠白陣營決戰北台灣，造勢現場湧入大批民眾，群眾冒雨支持到深夜。（記者曾原信／攝影）

九合一選舉投票 台北時間26日登場，25日晚選前之夜藍綠白陣營決戰北台灣。由於中選會、指揮中心規定確診者不可投票，指揮中心指揮官王必勝指出，本周約8萬多人確診，其中有投票權者占八成，估計6萬5000人受到影響，因為感染新冠肺炎而無法行使投票權。日前各界擔心有人會為了投票不通報確診，王必勝表示，依統計看，黑數沒有特別多。

確診者投票爭議未解，監察院長兼國家人權委員會主委陳菊首度表態，她說，行政部門應該更及早因應確診者投票問題，若有困難也應向大眾說明。

25日晚間，總統蔡英文率府院黨大軍挺進雙北，再打抗中牌，強調用選票對抗台灣民主的侵擾；國民黨 主席朱立倫等藍營大咖集中火力為國民黨台北市長候選人蔣萬安站台，反擊要「抗黑保台」，下架民進黨 ；民眾黨主席柯文哲說，唯有無黨籍候選人黃珊珊才能守護台北，而非名嘴、側翼和網軍治國。

各陣營晚會現場湧入大批支持者，台北藍綠白陣營都估超過五萬人。新北市長侯友宜的輔選之夜，更喊超過八萬人，支持者淋雨支持，穿著雨衣守到最後一刻。

藍綠白三黨主席昨天都連趕多場造勢，新竹、桃園、台北等北台灣是今年選舉重點熱區。

蔡總統助選時表示，中國威權主義的擴張，每一天都在挑戰台灣人民堅守自由民主的底線，各種假訊息、認知作戰的攻擊，陳時中的每篇貼文都被假帳號洗版，內容都是簡體字，支持者的加油都被洗到看不見；她說，要為台灣挺身而出，那些對台灣民主的侵擾才會被選票抵擋下來。

朱立倫則喊出「抗黑保台」，他說，民進黨已經「由綠轉黑」，執政黨不該設立黑機關，追殺在野黨、打壓民間團體，把黑手伸進媒體，讓所有反對聲音聽不到，更用黑心來挺高端，不顧百姓民眾安危；還有黑網軍抹黑造謠，這樣黑色的政黨是民主退步黨、民主奧步黨，要用選票下架民進黨。

柯文哲為黃珊珊輔選時說，疫情最緊張時刻，黃珊珊跟他講「我們不能害怕，因為民眾比我們更害怕，強大意志力正是一個首長最重要的特質」，黃珊珊溫柔陪伴第一線防疫團隊，「黃珊珊就是最能守護台北願景的市長」。