挪威三鐵選手伊登戴順澤宮帽連連奪冠 12月訪台還願

世錦賽三鐵冠軍明星伊登因戴上順澤宮帽拿下9冠，縣府公布12月他將抵彰化還願。(圖：彰化縣府提供)

世錦賽三鐵冠軍明星伊登（Iden）今年7月於PTO鐵人三項加拿大公開賽拿下金牌，短短兩個月間，伊登再度於首次參加的夏威夷 IRONMAN世錦賽奪金，由於他戴著台灣彰化順澤宮帽再度勇奪世界冠軍，預計12月4日抵達彰化展開還願之旅，一連二天，將再訪順澤宮等其他彰化知名景點，預計掀起伊登2.0風潮。

彰化縣府指出，伊登奪金縣長王惠美都第一時間貼文恭賀，他戴著順澤宮帽勇奪世界冠軍，感謝他讓彰化揚名國際。這已是他戴上順澤宮帽拿下的第9冠。

26歲的伊登剛在夏威夷IRONMAN世錦賽（俗稱Kona），以總成績7小時40分24秒的成績，打破大會紀錄拿下冠軍，賽後他在IG貼出頭戴彰化順澤宮帽抵達終點的照片，在此之前他已8度拿下冠軍，世界冠軍的魅力，也讓彰化埔鹽順澤宮每每假日領宮帽的民眾都大排長龍。