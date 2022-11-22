薛瑞元批黃珊珊「小孩鬥嘴」指掮客未達「未遂犯」要件

衛生福利部部長薛瑞元23日出席立院衛環會會議前受訪。（記者邱宜君／攝影）

衛生福利部部長薛瑞元日前以「疫苗 掮客挾怨報復」一說，來解釋前任部長、民進黨籍北市市長候選人陳時中 是「擋掮客、不擋疫苗」。但面對外界呼籲公布掮客名單，薛瑞元說「這個問題太幼稚」，引發多方批評，前綠營立委沈富雄說他「捅了個馬蜂窩」，現任綠委高嘉瑜認為薛應「開誠布公」，無黨籍北市市長候選人黃珊珊則批評「幼稚的應該是薛本人吧，全台民眾都沒這麼幼稚。」

對此，薛瑞元23日出席立院衛環會會議前受訪時回應黃珊珊說，「我說幼稚也沒有說她，她就要說『你幼稚、你全家都幼稚』，這是小孩子鬥嘴啦，不用回答。」針對沈富雄和高嘉瑜的評論，薛瑞元說，他已經講得很清楚，是部分媒體下標不好，傳出去之後扭曲了他講的內容，現在就是「製造仇恨值的濃縮版」，現階段沒有公布名單的問題，他也不會公布，但以後有機會，他會跟大家說明。

至於為何不找檢調調查？薛瑞元表示，這種「可能的行為」就是開始著手前，就被我們擋住了，還沒有到達著手、實行的階段，就沒構成「未遂犯」的條件。行政機關的責任，就是當可能發生詐騙 時，愈早擋住愈好、對人民愈有保障。這就是為什麼沒有後續告發、公布的問題，因為事實是，在「動手」之前，就已經被擋住了。