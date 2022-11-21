APEC落幕 蔡英文感謝張忠謀提升台灣能見度

台總統府今天在大禮堂舉行「2022亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會，APCE領袖代表張忠謀（中）出席報告會議成果。記者許正宏／攝影

泰國主辦的2022年「亞太經濟合作會議（APEC ）」於19日結束，台灣由台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表。蔡英文 總統今天晚上在臉書上感謝張忠謀，「謝謝Morris（張忠謀英文名）圓滿完成任務。」

蔡英文說，今年度的APEC經濟領袖會議，在11月19日泰國曼谷落幕。面對疫後經濟復甦的重要時刻，以及各項挑戰，APEC成員國有共同的責任，為疫後亞太區域開展經濟新局。謝謝張忠謀在會議中，向國際社會清楚傳達台灣三個重要立場，包括在各項分歧的意見中，共同找出平衡的辦法、台灣願意積極和APEC夥伴共同打造安全、可信賴、有韌性的產業供應鏈 ，以及台灣達到「2050淨零排放」的決心。

蔡英文說，除此之外，在會議期間，張忠謀也與副總統賀錦麗、國務卿布林肯及加拿大總理杜魯多等多國領袖及高階官員互動晤談，大幅提升台灣在國際上的能見度，深化與各國的雙邊關係。再次感謝張忠謀以及所有第一線工作夥伴，在這個重要國際場合為台灣發聲，也圓滿完成任務。

蔡英文說，這幾年，台灣在疫情期間，經濟表現亮眼，以及半導體產業在全球供應鏈占有的關鍵地位，都讓世界越來越關注台灣。執政團隊會持續努力，帶領台灣攜手國際夥伴，積極為全球帶來正面及穩定的力量，共同為亞太區域的繁榮來努力。