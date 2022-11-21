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在美國加碼3奈米廠？ 台積電：目前尚無進一步消息

中央社新竹21日電
台積電創辦人張忠謀上午透露，未來美國亞利桑納州廠可能會蓋3奈米廠，對此台積電晚間低調回應，目前尚無進一步消息。 （歐新社）
台積電創辦人張忠謀上午透露，未來美國亞利桑納州廠可能會蓋3奈米廠，對此台積電晚間低調回應，目前尚無進一步消息。 （歐新社）

台積電創辦人張忠謀上午透露，未來美國亞利桑納州廠可能會蓋3奈米廠，對此台積電晚間低調回應，目前尚無進一步消息。分析師認為，若後續在美國擴大投資3奈米廠，產能將不及台灣規模，論產能與技術，台灣生產地穩居領先地位。

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會19日落幕，台總統府上午舉行2022 APEC經濟領袖會議代表團返國記者會，擔任領袖代表的張忠謀對於媒體關心台積電先進製程外移的看法，他說台積電在亞利桑納州建5奈米廠，這是美國最先進的製程，台積電在台灣已經有3奈米。

媒體追問，台積電3奈米是否可能也會前進美國亞利桑納州。張忠謀回答「之後，是5奈米之後」。

日前市場就傳出，台積電將在美國亞利桑納州擴大投資，建置一座3奈米廠，台積電當時表示，目前正在建設的亞利桑納州晶圓廠，包含一部份可能用於二期廠房的建築，透過利用一期同時建設的資源來提高成本效益。但尚未確定二期規劃。

如今張忠謀首度證實，亞利桑納州廠可能布建3奈米，對此台積電今天仍是低調回應，目前尚無進一步消息。

集邦科技分析師喬安表示，台積電擴大海外投資，可能影響台灣市占率下滑，不過，台積電在美國等地區投資，主要支援當地客戶，產能規模有限，預期台灣半導體技術仍將居領先地位。

台積電3奈米製程於今年第4季在南科廠量產，2奈米製程預計2025年在竹科寶山新廠量產，美國亞利桑納州5奈米廠將於2024年量產。

喬安指出，台灣2022年晶圓產能占全球比重約48%，預期2025年仍將維持44%水準，其中12吋晶圓產能比重將約47%，先進製程產能約58%，將延續產業競爭優勢。

台積電 亞利桑納州 投資

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