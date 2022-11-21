我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會記者：川普重返推特等於馬斯克送禮給民主黨

世界盃／英格蘭vs伊朗 6:2 英格蘭奪首勝

棄保第一槍 竹市國民黨副議長余邦彥 倒戈挺高虹安

記者郭政芬、王駿杰／新竹即時報導
余邦彥今天在臉書PO出與高虹安的合照，他支持能打敗民進黨的人，「高虹安擔任立法委員期間是否涉及貪汙，自有司法來定論。當前我們要做的就是下架民進黨。」圖／擷取自臉書
余邦彥今天在臉書PO出與高虹安的合照，他支持能打敗民進黨的人，「高虹安擔任立法委員期間是否涉及貪汙，自有司法來定論。當前我們要做的就是下架民進黨。」圖／擷取自臉書

台灣九合一地方選舉倒數5天，民眾黨新竹市長候選人高虹安上周六舉辦黃金之夜，國民黨籍的新竹市副議長余邦彥帶多位基層里長現身站台，這場「帶槍投靠」的造勢晚會，事後引發討論聲浪，余邦彥今天更在臉書PO出與高虹安的合照，直指國民黨提名的林耕仁在決策時出現嚴重問題與錯誤，雖有宏圖大志，但誤中敵計，反成綠營打手，他支持能打敗民進黨的人，「高虹安擔任立法委員期間是否涉及貪汙，自有司法來定論。當前我們要做的就是下架民進黨。」

高虹安上周六舉辦的造勢晚會，卻被爆出里長出席名單重複出現、擅自使用當事人名義，高虹安團隊第一時間回應，名單是副議長余邦彥協助聯繫後，所確定的名單。說法一出，遭外界批評為高競辦切割，也引發其他陣營的批評，余邦彥本人則未對外回應。

余邦彥今天在臉書上公布他為什麼會支持高虹安心聲，他表示讓他痛心之處有兩點，第一是前新竹市長林智堅專擅亂政，縱使議會行使監督預算的職權，林智堅總是「地方不夠、中央來湊」，使地方議會無法憑預算審核以監督市政。隨著各種億來億去，天文數字的豆腐渣工程揭露於世，市民終於看清楚了民進黨腐敗的本質。

其次是林耕仁為人老實勤懇，是一位值得信賴的市長人選，但是誤信部分諂媚之人，決策時出現嚴重問題與錯誤，將林耕仁的餅越做越小，處處樹敵，林耕仁雖有宏圖大志，但積重難返，誤中敵計，反成綠營打手，繼續放任藍白對立，最後得利者仍是民進黨，歷史重演，市民成為最大輸家。

余邦彥說，他在國民黨期間，歷經2020總統大選、2020立委選舉、四大公投，一路走來、兢兢業業，對黨、對國家、對新竹市民問心無愧。他是支持能打敗民進黨的人。高虹安擔任立法委員期間是否涉及貪汙，自有司法定論，「當前我們要做的就是下架民進黨，這是邦彥與數十位里長的共同心聲。」

余邦彥說，為了下架民進黨，讓新竹市民能有改變現狀的選擇，打破藍白當前的困局，直至今日有此非常之變。「需要有人站出來說真話，請選民諒解，請黨中央諒解，是非對錯，自有後人評說，邦彥受人質疑、謾罵，但求無愧於心。」呼籲選民集中選票，市長票投給能下架民進黨的「高虹安」。

對此，林耕仁今天也在余邦彥的臉書下留言，回應「謝謝副議長的指教、林耕仁感激之至，祝福您高票當選大家一起努力」，林耕仁的回應，有網友直說「不失風度」，也有的表示「大家應該都在猜你心裡其實在罵髒話。」

余邦彥的文章一出，引發正反兩極評語，有的認為應該要「感謝副議長成全，以下架民進黨為前提」，但有的網友聲援林耕仁，「認為國民黨有能力可當大藍，為何要當小白？」

國民黨籍副議長余邦彥、議員陳啓源與多名里長上周六現身高虹安的造勢場。記者季相儒／...
國民黨籍副議長余邦彥、議員陳啓源與多名里長上周六現身高虹安的造勢場。記者季相儒／攝影

民進黨 國民黨 臉書

上一則

台男欠54萬元罰單被限制出境 為帶女友遊杜拜急繳清

延伸閱讀

國民黨新竹市副議長合體高虹安 棄保浮上檯面

國民黨新竹市副議長合體高虹安 棄保浮上檯面
高虹安遭爆料助理費低薪高報 林耕仁：應說清楚

高虹安遭爆料助理費低薪高報 林耕仁：應說清楚
竹市長選情聯合報民調 高虹安30％ 沈慧虹28％ 林耕仁19％

竹市長選情聯合報民調 高虹安30％ 沈慧虹28％ 林耕仁19％
林耕仁韓國瑜楊文科同台 高喊藍營團結

林耕仁韓國瑜楊文科同台 高喊藍營團結

熱門新聞

陳文茜雖身體大不如前，仍對工作充滿熱情。（取材自臉書）

陳文茜曝「腦下垂體功能已死」 下肢血管破裂臥床吸氧

2022-11-17 00:02
鄭雅勻常在社群分享貴婦生活。圖／摘自臉書

老公涉及洗錢擄人案遭起底 美妝網紅貴婦人設翻車了

2022-11-14 12:45
柯賜海往昔以舉牌抗議出名。(本報資料照片)

台灣「抗議天王」柯賜海 陳屍北巿公園車內

2022-11-20 21:41
台中港第32號碼頭貨櫃場的工作人員，16日在一只空貨櫃中，發現一具美國籍堪薩斯州女性遺體。(圖：警方提供)

洛杉磯運台貨櫃 驚見面目全非美籍女屍「漂流幾天窒息亡」

2022-11-17 02:24
拜登總統在拜習會結束後舉行記者會。(美聯社)

拜登：我不認為中國有意立即侵略台灣

2022-11-14 10:34
國防部長奧斯丁(左)與參謀首長聯席會議主席密利16日在五角大廈舉行聯合記者會。奧斯丁指波蘭境內落彈，非俄國所為。(美聯社)

密利：解放軍訓練不足 犯台將是戰略錯誤 如同普亭侵烏

2022-11-16 22:04

超人氣

更多 >
南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯

「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯
應聘奶茶店服務生 洛縣華女險遭殺豬盤 老闆作法露餡

應聘奶茶店服務生 洛縣華女險遭殺豬盤 老闆作法露餡
愛女超辣比基尼曝光 洪曉蕾羨慕嫉妒恨：我親生的

愛女超辣比基尼曝光 洪曉蕾羨慕嫉妒恨：我親生的
彭麗媛60大壽切蛋糕 習近平微笑拍手祝賀

彭麗媛60大壽切蛋糕 習近平微笑拍手祝賀