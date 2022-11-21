棄保第一槍 竹市國民黨副議長余邦彥 倒戈挺高虹安

余邦彥今天在臉書PO出與高虹安的合照，他支持能打敗民進黨的人，「高虹安擔任立法委員期間是否涉及貪汙，自有司法來定論。當前我們要做的就是下架民進黨。」圖／擷取自臉書

台灣九合一地方選舉倒數5天，民眾黨新竹市長候選人高虹安上周六舉辦黃金之夜，國民黨 籍的新竹市副議長余邦彥帶多位基層里長現身站台，這場「帶槍投靠」的造勢晚會，事後引發討論聲浪，余邦彥今天更在臉書 PO出與高虹安的合照，直指國民黨提名的林耕仁在決策時出現嚴重問題與錯誤，雖有宏圖大志，但誤中敵計，反成綠營打手，他支持能打敗民進黨 的人，「高虹安擔任立法委員期間是否涉及貪汙，自有司法來定論。當前我們要做的就是下架民進黨。」

高虹安上周六舉辦的造勢晚會，卻被爆出里長出席名單重複出現、擅自使用當事人名義，高虹安團隊第一時間回應，名單是副議長余邦彥協助聯繫後，所確定的名單。說法一出，遭外界批評為高競辦切割，也引發其他陣營的批評，余邦彥本人則未對外回應。

余邦彥今天在臉書上公布他為什麼會支持高虹安心聲，他表示讓他痛心之處有兩點，第一是前新竹市長林智堅專擅亂政，縱使議會行使監督預算的職權，林智堅總是「地方不夠、中央來湊」，使地方議會無法憑預算審核以監督市政。隨著各種億來億去，天文數字的豆腐渣工程揭露於世，市民終於看清楚了民進黨腐敗的本質。

其次是林耕仁為人老實勤懇，是一位值得信賴的市長人選，但是誤信部分諂媚之人，決策時出現嚴重問題與錯誤，將林耕仁的餅越做越小，處處樹敵，林耕仁雖有宏圖大志，但積重難返，誤中敵計，反成綠營打手，繼續放任藍白對立，最後得利者仍是民進黨，歷史重演，市民成為最大輸家。

余邦彥說，他在國民黨期間，歷經2020總統大選、2020立委選舉、四大公投，一路走來、兢兢業業，對黨、對國家、對新竹市民問心無愧。他是支持能打敗民進黨的人。高虹安擔任立法委員期間是否涉及貪汙，自有司法定論，「當前我們要做的就是下架民進黨，這是邦彥與數十位里長的共同心聲。」

余邦彥說，為了下架民進黨，讓新竹市民能有改變現狀的選擇，打破藍白當前的困局，直至今日有此非常之變。「需要有人站出來說真話，請選民諒解，請黨中央諒解，是非對錯，自有後人評說，邦彥受人質疑、謾罵，但求無愧於心。」呼籲選民集中選票，市長票投給能下架民進黨的「高虹安」。

對此，林耕仁今天也在余邦彥的臉書下留言，回應「謝謝副議長的指教、林耕仁感激之至，祝福您高票當選大家一起努力」，林耕仁的回應，有網友直說「不失風度」，也有的表示「大家應該都在猜你心裡其實在罵髒話。」