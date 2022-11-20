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台灣「抗議天王」柯賜海 陳屍北巿公園車內

柯賜海過世 「馬英九還我牛」口號響 釋憲法庭留身影

記者王宏舜／台北即時報導
小黃牛2005年曾在天母地區逛大街，還跑到士林地方法院吃草，警方通知柯賜海（右）領回。（本報資料照）
小黃牛2005年曾在天母地區逛大街，還跑到士林地方法院吃草，警方通知柯賜海（右）領回。（本報資料照）

台灣昔日「抗議天王」柯賜海21日凌晨被人發現陳屍在台北市北投區建國街前山公園籃球場旁的車內，他生前抗議花樣多變，令人印象最深的，是他不滿被時任台北市長馬英九沒收他的牛，2005年12月31日，連跨年晚會主持人侯冠群都模倣柯賜海對馬英九大喊「馬市長，還我牛！」這句話深烙人心。

柯賜海1990年代因涉及自身官司，常在媒體採訪新聞現場，站在受訪人背後高舉抗議牌，引人注目，因而被封為「抗議天王」，為之聲名大噪。包括2003年前總統李登輝出庭作證時，柯賜海和長年披麻、帶著丈夫頭顱到處陳情的吳金葉也到場插花；翌年，柯賜海因欠稅遭管收28日。

柯賜海一度和賴注醒和王蘭並稱「抗議三劍客」，2004年6月7日，他帶著鴕鳥到司法院和總統府前，抗議司法院遲遲不對民事管收案件作釋憲，是「鴕鳥心態」；下午又到立法院、總統官邸表達反對軍購，認為政府不應當「美帝的看門狗」。賴注醒因公開聲稱要刺殺陳水扁總統遭羈押30天後獲釋；王蘭是竹聯幫前虎鳳隊隊長，那時常出現在博愛特區抗議。

柯賜海近年來身體狀況變差，最後一次「正式」出現在螢幕上，是參加憲法法庭。刑法、組織犯罪防制條例等有「強制工作」規定，引發一罪二罰、侵害人性尊嚴、人身自由爭議，包括「抗議天王」柯賜海和數名法官聲請釋憲。大法官去年作出釋字第812號解釋，認為相關法條違反比例原則、明顯區隔原則，不合憲法保障人身自由意旨。

「抗議天王」柯賜海今天凌晨被人發現陳屍在台北市北投區建國街前山公園籃球場旁的車內...
「抗議天王」柯賜海今天凌晨被人發現陳屍在台北市北投區建國街前山公園籃球場旁的車內，救護人員到場查看，確認他四肢已僵硬，明顯死亡。資料照片。（記者王宏舜／攝影）

柯賜海過去因犯偽造私文書罪遭判刑，也強制工作3年，他去年上憲法法庭，並表示強制工作違反國際公約、人權，很惡劣，等於是一罪二罰，他在泰源技訓所摺了3年的紙蓮花，「含恨、含淚」過日子，大家出來只會含報復的心理出社會。柯希望大法官若認為刑法刑度太低可以重新立法，而不是要求強制工作。

在去年10月12日大法官作出釋字第812號解釋後，柯賜海卻認為違憲理由未論及人民有權拒絕工作等，又聲請釋憲；這回大法官裁定不受理。柯賜海同時指釋字第725號、第741號解釋，違反論理法則及少數服從多數民主議事基本原則，有剝奪人民訴訟權疑義，聲請變更或撤銷解釋。

柯賜海去年為「強制工作」案在憲法法庭留下身影，他認為新疆才有強制工作，這根本違反...
柯賜海去年為「強制工作」案在憲法法庭留下身影，他認為新疆才有強制工作，這根本違反人權、違反國際公約。（取自司法院影音網站）

憲法法庭第二審查庭審判長蔡烱燉、大法官許志雄、謝銘洋認為，柯賜海是在今年1月3日聲請解釋憲法，應依大法官審理案件法的規定審酌。但審查庭認為第812號解釋意旨和內容闡釋明確，沒有文字晦澀或論證不周的情形，無必要補充解釋。另外，柯不是725號、第741號解釋的聲請人，不得以之為變更解釋的客體。審查庭認為柯賜海聲請不合法，一致決裁定不受理。

大法官 馬英九 陳水扁

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