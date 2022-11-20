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團團過世應做標本？應下葬？粉絲不同調

記者潘才鉉、楊德宜／台北12日電
大貓熊團團一直是台北市動物園的人氣明星，是否製作成標本引發各界討論。（圖：北市動物園提供）
大貓熊團團一直是台北市動物園的人氣明星，是否製作成標本引發各界討論。（圖：北市動物園提供）

台北市立動物園大貓熊團團19日離世，各界不捨，園方宣布會將團團遺體保留皮毛標本及骨骼標本，皮毛標本會留在動物園館內作為紀念及生命教育用途。不過，動物園臉書不少民眾留言希望團團「入土為安」。動保團體建議，園方可以依照台灣習俗舉辦悼念法會，在推廣生命教育的同時，仍需接受民意考驗。

團團過世後，許多粉絲到北市動物園臉書悼念，不少網友留言反對動物園將團團做成標本，「請不要將團團做成標本，希望讓牠入土為安。我們不會忘記牠的，不需要標本也不會忘記」、「不想看到團團標本，團團的可愛模樣會留在我們心中，想念時可以看影片和照片，讓牠回歸大自然，拜託」、「團團生病已受折磨，走了請不要這樣對待牠」。

園方表示，動物園界對於珍稀動物、有故事性的動物，除了牠們活著時候帶來教育意義，過世後做成標本也能延續生命教育並喚起保育意識。

園方會盡力保留團團在台灣的生活軌跡，製作標本耗費金錢、人力以及技術，但是希望能將團團的回憶留下，讓沒見過團團的年輕一輩也能認識團團，進而瞭解保育的歷程。至於入土為安是人類觀念，野生動物管理仍希望以科學經營，各界說法園方都會予以尊重。

中華民國保護動物協會理事長李朝全表示，製作動物標本在歐洲國家推動時民眾較無疑慮，反觀亞洲國家以佛道文化為主，民眾難免有「入土為安」想法，建議園方可以依照台灣習俗舉辦悼念法會，推廣生命教育同時，仍需接受民意考驗。

另外，許多民眾為悼念團團，昨天上午也到大熊貓館追憶。北市議員候選人林岳龍也發起在動物園外人行道大貓熊立體塑像前悼念，眾人獻上鮮花與繫上黃絲帶感謝團團，在這14年為所有台灣民眾帶來歡樂記憶。

動物園 教育 臉書

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