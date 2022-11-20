我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽將開幕 巴西、法國、比利時？金盃誰能抱走

烏克蘭發動遠距離砲擊行動 傳俄軍60人喪命

競選布條妨礙通行？ 北市男怒拆34面布條遭警送辦

記者蕭雅娟／台北即時報導
台北市張姓男子涉嫌搬梯子拿剪刀，拆掉社區周邊高達34面候選人競選布條，包含台北市長候選人蔣萬安、及多名議員候選人的競選布條，松山警方3小時後追緝張男到案。（記者蕭雅娟／翻攝）
台北市張姓男子涉嫌搬梯子拿剪刀，拆掉社區周邊高達34面候選人競選布條，包含台北市長候選人蔣萬安、及多名議員候選人的競選布條，松山警方3小時後追緝張男到案。（記者蕭雅娟／翻攝）

台北市松山區61歲張姓男子，11月18日上午9時許，涉嫌搬梯子拿剪刀，拆掉社區周邊高達34面候選人競選布條，包含台北市長候選人蔣萬安、及多名議員候選人的競選布條，松山警方3小時後追緝張男到案，張男認為掛太多布條妨礙通行，讓他有壓迫感，全案依毀損、公職人員選舉罷免法第104條送台北地檢署偵辦。

松山分局東社派出所18日上午9時許獲報，光復北路190巷一帶有候選人競選布條遭人毀損，警方到場後，發現選舉相關競選布條被拆除，調閱監視器清查發現張男搬梯子拿剪刀拆布條，都棄置在社區公共垃圾桶。

警方查扣的布條包含台北市長候選人蔣萬安、台北市議員候選人秦慧珠、王鴻薇、詹為元及2名龍田里里長候選人黃淑芬、袁俊麒等人的競選布條，經查競選布條上的人臉、文字均沒有遭割破。

張男到案後坦承犯行，認為社區掛了太多競選旗幟妨礙通行，讓他有壓迫感，才會動手清除，拿剪刀拆除丟棄。全案訊後依毀損、公職人員選舉罷免法第104條送北檢偵辦。 

松山分局呼籲，選舉務必平和理性，任何挑戰公權力之行為，警方將嚴正偵辦，絕不寬待。亦同時加強轄內各黨部及競選布條懸掛處所巡守密度，以維轄內選舉治安。

台北市張姓男子涉嫌搬梯子拿剪刀，拆掉社區周邊高達34面候選人競選布條，包含台北市...
台北市張姓男子涉嫌搬梯子拿剪刀，拆掉社區周邊高達34面候選人競選布條，包含台北市長候選人蔣萬安、及多名議員候選人的競選布條，松山警方3小時後追緝張男到案。（記者蕭雅娟／翻攝）
台北市張姓男子涉嫌搬梯子拿剪刀，拆掉社區周邊高達34面候選人競選布條，包含台北市...
台北市張姓男子涉嫌搬梯子拿剪刀，拆掉社區周邊高達34面候選人競選布條，包含台北市長候選人蔣萬安、及多名議員候選人的競選布條，松山警方3小時後追緝張男到案。（記者蕭雅娟／翻攝）
台北市張姓男子涉嫌搬梯子拿剪刀，拆掉社區周邊高達34面候選人競選布條，包含台北市...
台北市張姓男子涉嫌搬梯子拿剪刀，拆掉社區周邊高達34面候選人競選布條，包含台北市長候選人蔣萬安、及多名議員候選人的競選布條，松山警方3小時後追緝張男到案。（記者蕭雅娟／翻攝）

罷免

上一則

超級周末 藍北台大團結 綠中台大會師

延伸閱讀

薛瑞元稱陳時中擋人財路 黃珊珊說仇恨值因打不到疫苗

薛瑞元稱陳時中擋人財路 黃珊珊說仇恨值因打不到疫苗
陳時中遭爆高雄炒房 蔣萬安促說清楚就不用擔心被質疑

陳時中遭爆高雄炒房 蔣萬安促說清楚就不用擔心被質疑
陳時中駁假抗中 蔣萬安批雙標 黃珊珊酸DNA會突變

陳時中駁假抗中 蔣萬安批雙標 黃珊珊酸DNA會突變
綠高層：藍營流傳假民調 恐是蔣萬安選情不妙出此下策

綠高層：藍營流傳假民調 恐是蔣萬安選情不妙出此下策

熱門新聞

陳文茜雖身體大不如前，仍對工作充滿熱情。（取材自臉書）

陳文茜曝「腦下垂體功能已死」 下肢血管破裂臥床吸氧

2022-11-17 00:02
鄭雅勻常在社群分享貴婦生活。圖／摘自臉書

老公涉及洗錢擄人案遭起底 美妝網紅貴婦人設翻車了

2022-11-14 12:45
拜登總統在拜習會結束後舉行記者會。(美聯社)

拜登：我不認為中國有意立即侵略台灣

2022-11-14 10:34
台中港第32號碼頭貨櫃場的工作人員，16日在一只空貨櫃中，發現一具美國籍堪薩斯州女性遺體。(圖：警方提供)

洛杉磯運台貨櫃 驚見面目全非美籍女屍「漂流幾天窒息亡」

2022-11-17 02:24
國民黨台北市長參選人蔣萬安參選立委時，曾和太太在街頭拜票。(本報資料照片)

蔣萬安當年險被妻子石舫亘分手 是這「學長」來勸和

2022-11-13 23:20
國防部長奧斯丁(左)與參謀首長聯席會議主席密利16日在五角大廈舉行聯合記者會。奧斯丁指波蘭境內落彈，非俄國所為。(美聯社)

密利：解放軍訓練不足 犯台將是戰略錯誤 如同普亭侵烏

2022-11-16 22:04

超人氣

更多 >
美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪

美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪
拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係

拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係
開除員工反鎖在門外 馬斯克急call他幫開門 結局再翻轉

開除員工反鎖在門外 馬斯克急call他幫開門 結局再翻轉
母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕

母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕
有孕荷姆斯獲刑135月 將與幼子分離 網：騙子該坐牢

有孕荷姆斯獲刑135月 將與幼子分離 網：騙子該坐牢