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拜習會前 美「班福特號」驅逐艦曾通過台海…但未公布

編譯田思怡／即時報導
日本經濟新聞報導，美國伯克級驅逐艦「班福特號」(USS Benfold)11月5日通過台灣海峽，但未對外公布。圖為「班福特號」今年7月在南海航巡。(美聯社)
日本經濟新聞報導，美國伯克級驅逐艦「班福特號」(USS Benfold)11月5日通過台灣海峽，但未對外公布。圖為「班福特號」今年7月在南海航巡。(美聯社)

日本經濟新聞報導，在美國總統拜登與中國國家主席習近平11月14日在峇里島舉行高峰會前，美國軍艦11月5日悄悄通過台灣海峽，但未對外公布。

報導指出，美國太平洋艦隊一名發言人19日向日經表示，美國伯克級驅逐艦「班福特號」(USS Benfold)5日通過台灣海峽，但未對外公布。這名發言人未說明未公布的原因。日經指出，可能為了避免在拜習會前刺激中方，不過，美艦在拜習會前通過台灣海峽，華府也藉此傳達反對片面改變台海現狀的訊息。

報導指出，美艦穿越台灣海峽，以日本橫須賀港為基地的美國第七艦隊通常會立即宣布，但這次未宣布。

美國太平洋艦隊司令帕帕洛（Sam Paparo）18日在一項活動上向軍事記者表示，「我們沒有緩和我們通過台灣海峽的行動」。

日經指出，美方未宣布美艦5日通過台灣海峽，顯示拜登政府試圖在台灣問題上取得平衡，美方想避免另起摩擦，並在高峰會上同意維持暢通的溝通管道，但另一方面，拜登政府內部對中共入侵台灣的憂慮升高。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）日本問題專家強斯東（Christopher Johnstone）表示，「不是所有通過台灣海峽或南海自由航行的行動，美方都會公開宣布，可能有很多理由決定不宣布，這次可能因為接近拜習會」。

強斯東指出，「不論有沒有公開宣布，重點是中國和台灣都知道美艦通過，因此達到確認台灣海峽是國際水域的目的，而美國依照國際法行使權利」。

哈德遜研究所（Hudson Institute）亞太安全專家克羅寧（Patrick Cronin)指出，美方未公布，是因為當時很接近期中選舉。他說，「中國和台灣當局都知道，因此未公布不會影響對中國的嚇阻及對台灣的保證」。

在美國眾院議長裴洛西8月初訪問台灣，引起中共在台灣周邊舉行大規模軍演後，美國在8月派了巡洋艦「安提頓號」（USS Antietam)和「錢斯勒斯維爾號」(Chancellorsville)穿越台灣海峽，9月又派伯克級驅逐艦「希金斯號」(USS Higgins)通過台灣海峽。

拜登 拜習會 日本

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