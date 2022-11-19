毒販養3惡狗護衛 警出奇招帶「3支大雞腿」破門搜索

台中市陳姓女子涉嫌在烏日區住處交易毒品，警方準備3支大雞腿，以避免陳女飼養的3隻土狗咬人。（記者陳宏睿／翻攝）

台中市烏日區陳姓女子涉嫌在住處交易毒品 ，還養了三隻土狗，護衛安全、防範檢警查緝，警方7月底時收網抓人，準備三支大雞腿，因應土狗靠近時丟擲餵食，順利查價市價4萬多元台幣（約1273美元）的安非他命，台中地檢署偵結，依毒品罪起訴。

台中市刑大偵五隊在今年間獲報，陳姓女子（52歲）有毒品前科，涉嫌在住處周遭交易毒品，偵五隊前往蒐證發現，陳女住家附近，每日都見人開車到場，與陳女短暫接觸後離開，不分日夜，另外，陳女也養了三隻土狗，護衛住家周邊的安全。

台中市陳姓女子涉嫌在烏日區住處交易毒品，還飼養3隻土狗維護住家安全。（記者陳宏睿／翻攝）

因警方根據線報以及現場的蒐證畫面，報請台中地檢署檢察官 指揮後，核發搜索票，在7月底時收網，為了防止土狗靠近，警方還買了三支大雞腿因應土狗失控要咬人時，可以丟擲餵食，幸好搜索時，土狗經喝令後即離開，沒有威脅偵查隊員安全。

台中市陳姓女子涉嫌在烏日區住處交易毒品，警方在7月搜索抓人。（記者陳宏睿／翻攝）

全案搜索後查獲市價約4萬多元台幣的安非他命10包（重45.04公克）吸食器一組、手機 一支、1.8萬元台幣、電子磅秤兩台等贓證物，全案移送台中地檢署偵辦後，檢察官依毒品罪起訴，陳女恐面臨有期徒刑十年以上重刑。