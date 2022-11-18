藍批綠新黑金政權 陳時中撇清 鄭文燦喊告
選戰倒數，藍營追打綠營黑金，國民黨市議員徐巧芯等人昨天左打民進黨北市長候選人陳時中與涉槍擊的威震集團董事長吳明達同桌吃飯，右打民進黨桃園市長鄭文燦、桃園市長候選人鄭運鵬等人與因涉跨國洗錢案在逃的郭哲敏、林秉文集團牽扯炒地皮和開賭場，要下架「新黑金政權」。陳時中陣營反擊抹黑造謠、三人成虎，鄭文燦也將提告。
徐巧芯質疑，台北市大同區角頭大哥出身的吳明達至少涉嫌四起槍擊案，從他的臉書上可看到他和鄭文燦、陳時中同桌吃飯，陳時中應該說明他和吳明達是什麼關係。陳時中昨反酸「同桌吃飯過的人不知道幾萬人了」，他不認識吳明達，看來徐巧芯跟他比較熟，應該先解釋兩人關係是什麼，「我倒是不認識這個人。」
桃園市議員候選人凌濤、徐巧芯也揭露，鄭文燦、鄭運鵬和郭哲敏、林秉文關係密切，放任兩人炒地皮和開設賭場，質疑去88會館喬10億元台幣（約3200萬美元）農地。
徐巧芯說，因涉及洗錢、地下匯兌案件潛逃出境的郭哲敏，在桃園八德區買下價值10億台幣農地，且位置在桃捷綠線跟剛動土的「大勇市地重畫區」周邊，質疑詐騙集團怎麼知道「土地一定會被徵收？一定可以變更地目？」更質疑桃園市長鄭文燦去郭哲敏開設的88會館「難道是在裡面幫忙喬如何炒地皮？」
桃園市府新聞處長詹賀舜強調，鄭文燦已說明餐會是臨時前往致意，藍營卻把餐敘說成密謀，鄭與郭哲敏並無互動，不會知道郭有無任何買賣桃園土地的情形。
鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞表示，盡是惡意影射、造謠，「連黑影都沒看到就開槍」。詹賀舜表示，兩位候選人為了選舉，任意連結其他不相干的人，涉及不實抹黑，市府將委由律師提告。
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