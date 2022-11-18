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張忠謀出席APEC峰會 主動起身與戴琪短暫晤談

中央社曼谷18日電
APEC經濟領袖會議今天登場，台灣APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀(左)相當活躍積極，在會議場邊主動走向貿易代表戴琪（Katherine Tai，右）身旁致意，兩人短暫交談。Getty Images
APEC經濟領袖會議今天登場，台灣APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀(左)相當活躍積極，在會議場邊主動走向貿易代表戴琪（Katherine Tai，右）身旁致意，兩人短暫交談。Getty Images

APEC經濟領袖會議今天登場，台灣APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀相當活躍積極，在會議場邊主動走向貿易代表戴琪（Katherine Tai）身旁致意，兩人短暫交談；新加坡總理李顯龍也在會場內主動走到張忠謀身邊打招呼。

睽違4年，亞太經合會（APEC）今年於曼谷首次恢復實體舉行，隨著資深官員以及雙部長會議落幕，18日起至19日一連兩天將舉行APEC經濟領袖會議，上午各國領袖在地主泰國總理帕拉育接待下，魚貫抵達會場，進行第一場閉門會議。

會議時長約兩個多小時，約中午結束，隨後APEC領袖們與包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed Bin Salman）等受邀出席APEC會議的各國代表進行非正式對話。

在會場邊，張忠謀移動起身走向戴琪打招呼，雙方握手交談，過程中戴琪頻頻點頭。

各國領袖行程滿檔，下午為經濟領袖與企業諮詢委員會（ABAC）代表對話，泰國總理帕拉育率先入場，全體ABAC企業代表掌聲歡迎，總理一一致意，台灣ABAC企業代表之一、宏碁董事長陳俊聖向帕拉育雙手比讚致意，帕拉育表示善意，也回了一個讚。

隨後，各經濟體領袖在掌聲中入場，新加坡總理李顯龍主動起身走到張忠謀身邊，兩人進行短暫交談。

APEC 戴琪 新加坡

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