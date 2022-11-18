澳總理稱台不符申請資格？鄧振中出示CPTPP條文回擊

台行政院政務委員鄧振中18日在泰國曼谷APEC會場受訪，秀出CPTPP條文紙本文件，點出其中第30章、第30.4條條款寫明，任何為亞太經濟合作會議成員國家或個別關稅領域者皆可加入CPTPP，鄧振中強調，「我們是APEC成員國家所以絕對符合資格」。中央社

澳洲 總理艾班尼斯表示，澳洲很可能不會支持台灣推動加入CPTPP，因台灣非「公認的國家」；台行政院政委鄧振中出示CPTPP條文說明並非如此，且台灣已申請一年多，至今都沒被任何會員質疑過申請資格有問題。

外媒報導指出，中國和台灣都在推動加入CPTPP，莫里森政府先前支持台北申請加入，但艾班尼斯表示，該協議僅適用於「公認的」（recognised）國家，而不是經濟體；他說，「CPTPP是公認的國家（nation-states）之間的關係」。

對此，鄧振中晚間在APEC 會場接受媒體訪問表示，台灣絕對有權力認定自己，也一再宣誓是主權獨立國家，但因要參與CPTPP，因此選擇最少爭議名字「台澎金馬個別關稅 領域」，也研究過用此身份不會有問題；申請書已送出一年多，「沒有被任何會員質疑過台灣申請資格有問題」。

「跟哪個國家有官方承認關係，不會影響我們的申請」，鄧振中直接秀出CPTPP條文紙本文件，裡頭有兩處都提到申請入會國資格問題。第30章、第30.4條條款指出，本協定開放符合以下資格且準備遵守協定義務國家加入；第一，任何為亞太經濟合作會議成員國家或個別關稅領域，「我們是APEC成員國家所以絕對符合資格」。

第二，全體締約方得同意的任何其他國家或個別關稅領域，「這是清清楚楚寫的」；且在協定第5條又重複相同規定，國家或個別關稅領域都可申請參加。

鄧振中強調，這項原則出現在兩處，代表不會有任何錯誤，「完全沒有疑問，完全沒有衝突」，有相當把握。

媒體詢問艾班尼斯是否因北京施壓，鄧振中回應，一切國際規範以協定為準，任何一方不管是成員、非成員都無法改變協定內容，協定是經過5、6年時間談出來，「遑論某一個國家，他還不是會員」，即便是會員也不能更改內容，因此很有信心。

他說，台灣完全符合CPTPP規定，跟各國交往最清楚的共識是，CPTPP希望遵守高標準會員參加，台灣也朝此努力，最大工作是透過跟各國交往，證明給其他國家，台灣不但有決心且已有能力達成高標準。

外交部晚間表示，澳洲政府事後向台灣澄清，對台灣入會參加立場沒有變更，仍歡迎符合高標準成員申請；針對澳洲進一步說明，鄧振中表達感謝與歡迎。