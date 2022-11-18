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與戴琪會談21世紀貿易倡議 鄧振中：該談的事都有談

中央社曼谷18日電
台灣行政院政務委員鄧振中。(本報資料照片)
台灣行政院政務委員鄧振中。(本報資料照片)

APEC峰會本週舉行，台行政院政委鄧振中今天表示，台灣國際經貿推展三主軸為新南向政策、台美21世紀貿易倡議以及參與CPTPP，這兩天與相關國家廣泛交流；被問及是否有與貿易代表戴琪會談，他回應「該談的事情都有談」。

睽違4年，APEC年會本週在泰國曼谷恢復實體舉行，APEC雙部長會議昨天落幕，今天接連兩天為經濟領袖會議，台灣由台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表出席。

鄧振中晚間在APEC會場接受媒體訪問表示，儘管結束雙部長會議，今天很多部長都留下陪同領袖代表，大會也特別規劃一個空間，讓各國部長觀察領袖會議進行情形，因此有很多機會跟其他部長繼續交往。

他笑說，或許今天因大家並無特別發言準備，可感受到各國部長覺得負擔較輕，氣氛更好。

鄧振中表示，不管是在參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、推動新南向政策，以及與美國的貿易談判等部分，「都可以在這邊找到很多對象討論」，以上均為台灣國際經貿工作推展主軸，都有很好機會做推廣與說明。

媒體追問是否與貿易代表戴琪（Katherine Tai）進行雙邊會談，鄧振中回應，從昨天整日開會，到今天大家都在相同房間觀看領袖會議進行，所以有很多機會，「我們的談話是在一個很好氣氛，而且該談的事情都有談」。是否為坐在桌上面對面形式，則先不證實。

至於與戴琪會談內容，鄧振中說，現在最大重點是台美21世紀貿易倡議，自今年6月宣布至今，無論是貿易代表、副貿易代表、技術工作階層談判都密切進行，對於目前進展相當滿意，雙方確認會談工作繼續推動、且企圖心都很高，盼在預定期程內完成工作，意即在明年達成重大進展。

知情官員日前透露，台美雙方聚焦貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規等4議題，皆是台灣鎖定想先談成的項目，若後續達成階段性成果，期待簽署第一批協定，明年美國舉辦APEC峰會前全數談妥的最終目標不變。

APEC 戴琪 台積電

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