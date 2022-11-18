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恐怖鄰居大門綁滿16支刀剪 外送員PO網瘋傳

記者石秀華／高雄18日電
三民二警分局警方花了約20分鐘，將林姓婦人在大門所綁的刀剪一一拆下，共有8支剪刀、7支水果刀以及1支美工刀，共16把刀剪。（記者石秀華／翻攝）
三民二警分局警方花了約20分鐘，將林姓婦人在大門所綁的刀剪一一拆下，共有8支剪刀、7支水果刀以及1支美工刀，共16把刀剪。（記者石秀華／翻攝）

台灣高雄市林姓婦人因和鄰居有噪音檢舉糾紛，今年6月在住家門口綁滿刀剪並加裝兩支監視器，林雖被法院依違反社會秩序維護法裁罰3000元（新台幣，下同，約96.35美元），仍不知悔改，大門刀剪越綁越多，因外送員送外送撞見PO網瘋傳；警方昨天下午登門，因林拒不開門，警方動手拆下16把刀剪，再依社維法將她移送裁處。

臉書社團「外送員的奇聞怪事」有網友貼文還附照，發文中指出，門口綁滿了刀子跟剪刀上面還兩支監視器，這也太恐怖了吧。

貼文一出，網友熱議回應，有網友直指，「讓你掛餐點用的啊」、「把餐點掛在刀子上？」也有網友認為畫面太過詭異，要外送員「直接回頭認賠」；有網友則猜測，「就防小偷用的，其實家裡也沒錢」、「法陣？」有網友表示，「萬聖節過了，忘記拆掉啦」、「是習慣在門口拆箱，卻常常忘記帶工具的朋友」；也有網友點出重點說「應該和鄰居有過節」。

轄區三民二警分局警方表示，家住三民區建武路的66歲林姓婦人，因鄰居檢舉她走動、搬東西出現噪音聲響擾人，屢勸不聽，雙方發生口角，林今年6月在住家大門綁滿刀子、剪刀並加裝兩支監視器，被鄰居檢舉。

林當時聲稱，因和鄰居有口角，為了保護自己才在門口綁了刀子和剪刀，警方認為林婦在門口綁刀剪行為，因有可能危害他人身體或財物之虞，依違反社會秩序維護法第63條第1項第4款，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，函送高雄地院裁處。

雖林婦事後被裁罰3000元，但行為未稍加收斂，反而變本加厲在門口綁了更多的刀剪，因外送員送美食經過她的住家，拍下刀剪綁滿大門的恐怖畫面，危險行徑再度曝光。

警方昨天下午再度前往林婦住處，敲門要求她開門，但獨居的林婦卻置之不理，拒絕開門，警方當場在門口宣告林婦權利後，表達若不開門，會先拆卸刀剪，並依違反社維法第63條第1項第4款處置，並查扣掛於門上刀剪刀，但林婦連大門都不願開。

警方當下花了約20分鐘，將刀剪一一拆下，數了一數，共有8支剪刀、7支水果刀以及1支美工刀，共16把刀剪，全案依社維法函送高雄地院簡易庭裁處。

高市一名外送員送美食到三民區一處公寓，驚見住戶家門口綁滿刀剪加監視器，警方揭露因...
高市一名外送員送美食到三民區一處公寓，驚見住戶家門口綁滿刀剪加監視器，警方揭露因住戶和鄰居有噪音檢舉糾紛，才在門口掛滿刀剪。（翻攝臉書社團「外送員的奇聞怪事」）

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