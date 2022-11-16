確保半導體優勢 台版晶片法案 將上路

台行政院院會17日排定討論「台版晶片法案」，藉由給予符合條件的業者減稅優惠，確保台灣半導體產業在全球領先地位。圖為今年國際半導體展展場。本報資料照片

為確保台灣半導體產業在全球的領先地位，行政院院會17日排定討論被形容為「台版晶片 法案」的產業創新條例修正草案，給予符合一定條件的業者研發費用和設備支出抵減營利事業所得稅，院會通過後將送立法院審議，修法後台積電 、聯發科等半導體大廠都有機會適用，減稅優惠預定明年上路。

艾司摩爾 加碼投資 新北

此外，全球第三大DRAM廠美商美光16日宣布推出旗下最先進的1β（1-beta）製程DRAM晶片，並預告明年會將該製程導入台灣廠區生產，是全台最強的DRAM製造技術。而全球最大晶片微影設備製造商艾司摩爾（ASML）也決定加碼投資，規畫在新北市林口工一產業園區內新建廠區，副閣揆沈榮津透露，投資案將於明年7月動工，將是艾司摩爾在台最大投資金額。艾司摩爾則表示投資案將在新北市，但不透露細節。

新冠疫情引發斷鏈危機、美中科技戰升溫等因素，美國、歐盟、日本、南韓等國近來先後祭出政府補貼，推動半導體生產在地化。經濟部官員表示，各國都在補助半導體產業，台灣也要提出作法，但考量台灣已是領先者，政策上更應鼓勵先進研發，持續尋求先進製程突破，「把雞養大」。

增訂條例 首重前瞻創新

經濟部增訂產業創新條例第10條之2，明訂在國內進行前瞻技術創新、且居國際供應鏈關鍵地位的公司，符合「適用資格條件者」，投資在前瞻創新研究發展的支出，享有25%的研發投資抵減，購置先進設備當年度抵減率5%，且無投資抵減支出金額上限。不過，單項投資抵減總額不得超過當年度應納營所稅額30%，兩項同時申請則以營所稅額50%為限。

官員表示，修法三大適用要件為「研發費用達一定規模」、「研發密度達一定規模」、「有效稅率達一定比率」。針對研發費用標準門檻原訂100億元，討論後降為50億元，細節仍待兩部協調後，另以子法訂定。

有效稅率 12%為基礎

有效稅率方面，財經官員說，財經兩部已有共識，將規範有效稅率至少12%為基礎，後續在2024年跟進OECD國家施行最低稅負15%，屆時若歐洲國家實施時間有變，保留政院核可延後1年的彈性空間，換言之，最晚2025年有效稅率會訂在15%。至於施行期間預計自明年起到2029年底，細節仍待行政院會核定。

據了解，包括台積電、聯發科、日月光、鴻海、瑞昱等公司的研發支出都超過百億元。台積電16日回應，公司持續投資台灣，樂觀其成。